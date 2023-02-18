Пара из Канады сорвала джекпот в 100 тысяч долларов, но осталась без выигрыша

Сериз и Дэн Льюис во время посленовогодней уборки нашли выигрышный лотерейный билет, который быстро превратился в бесполезную бумажку

В городе Принс-Джордж Сериз и Дэн Льюис выиграли в лотерею, но оказалось, что не все так радужно.

После уборки в спальне семейная пара обнаружила лотерейный билет, затерявшийся в новогодние праздники. Дэн Льюис сверил цифры в билете и не мог нарадоваться — он оказался выигрышным. Сериз также проверила билет с телефона. Они точно стали победителями. Вот только они опоздали на пять дней.

Они попытались связаться с фирмой, проводившей лотерею, в надежде на то, что джекпот в сто тысяч долларов получится обналичить, несмотря на сложившуюся ситуацию. Оператор на линии выслушал их историю и сообщил, что с просроченным билетом получить выигрыш невозможно. Пара надеялась решить свои финансовые проблемы, но все тщетно.