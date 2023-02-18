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Новости Катастрофа в Турции стала страшнейшей со дня основания НАТО
Землетясение в Турции Фото: https://v1.ru/

Катастрофа в Турции стала страшнейшей со дня основания НАТО

Виктория Христова Фев 18, 2023 Новости, Происшествия Комментарии к записи Катастрофа в Турции стала страшнейшей со дня основания НАТО отключены 57 Просмотров

«На самом деле это самая смертоносная, самая ужасная катастрофа с момента создания НАТО на территории нашего альянса», — заявил Столтенберг.

Землетрясения в Турции стали крупнейшей катастрофой на территории стран Североатлантического альянса с момента его создания, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 февраля на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

«На самом деле это самая смертоносная, самая ужасная катастрофа с момента создания НАТО на территории нашего альянса», — заявил Столтенберг.

Он выразил соболезнования погибшим и добавил, что страны альянса активно оказывает помощь Турции в условиях бедствия. Среди них он назвал Нидерланды, Норвегию, Великобританию, США, Албанию, Канаду и Германию.

В зону бедствия направлены аварийно-спасательные группы, а военно-транспортная авиация доставляет в страну гуманитарную помощь. Кроме того, в странах-участницах альянса проводятся кампании по сбору пожертвований пострадавшим.

 

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