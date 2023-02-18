44-й Саммит Карибского сообщества открылся на Багамах

На саммите присутствует премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

44-й Саммит глав правительств Карибского сообщества (КАРИКОМ) открыли правительственные делегации латиноамериканских стран на Багамах.

«Эта встреча дает нам возможность принять долгосрочные решения для наших народов на следующие 50 лет», — заявила генеральный секретарь КАРИКОМ Карла Барнетт на церемонии открытия.

Ожидается, что в ходе встречи, которая продлится до следующей субботы, страны Карибского бассейна обсудят, среди прочего, вопросы, связанные с экономикой, изменением климата, безопасностью и миграцией. Кроме того, особое внимание будет уделено кризису на Гаити, связанному с неспособностью гаитянских властей положить конец деятельности вооруженных банд.

На саммите присутствует премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Напомним, официальными членами КАРИКОМ являются 15 латиноамериканских стран.