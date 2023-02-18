Стартовала трехдневная конференция американских армий

Конференции американских армий (CAA) направленна на содействие сплоченности, повышение безопасности и укрепление межамериканской дружбы между военными.

Офицеры из Никарагуа, Испании, Бразилии, Мексики, Белиза, Канады, Панамы и США принимают участие в трехдневной конференции американских армий (CAA), проходящей в Гайане.

Начальник штаба сил оборон Гайаны полковник Омар Хан поприветствовал участников конференции и выразил наилучшие пожелания от имени президента и главнокомандующего, доктора Ирфана Али и бригадного генерала Годфри Бесса.

Он отметил, что конференция является своевременной, поскольку проводится в то время, когда Гайана переживает стремительное революционное развитие. Хан подчеркнул, что Гайана благодарна за то, что получила полноправное членство в САА после того, как много лет была специальным наблюдателем.

Отмечается, что конференции американских армий (CAA) направленна на содействие сплоченности, повышение безопасности и укрепление межамериканской дружбы между военными.