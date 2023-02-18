Байден усомнился, что сбитые летательные аппараты были шпионами

Пока рано говорить о разведывательном предназначении объектов, сбитых на севере США и Канады, заявил президент США Джо Байден 16 февраля в своем телевизионном обращении к нации.

«Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов… иных стран», — сказал он.

Американский лидер рассказал о своем поручении разработать план действий в похожих случаях. Летающие объекты, представляющие угрозу для страны, будут сбиваться, заверил он.

Байден напомнил и о китайском аэростате, пролетевшем над США. По его словам, американские специалисты отслеживали перемещение аппарата и изучали его возможности.

«В силу того, что мы знали маршрут его следования, нам удалось защитить чувствительные объекты от сбора разведданных», — заявил президент. Сбив аэростат над Атлантикой, США послали всему миру сигнал о неприемлемости таких действий, подчеркнул он.

Байден заявил также о намерении обсудить инцидент с главой КНР Си Цзиньпином. Глава Белого дома заявил, что не собирается извиняться перед китайским коллегой за сбитый аэростат. «Мы будем соперничать», — пообещал он.

Напомним, 4 февраля ВВС США сбили китайский аэростат, много дней летавший над территорией страны. В числе прочего, аппарат пролетел над штатом Монтана, где расположено большое количество пусковых установок баллистических ракет с ядерными боеголовками.

В Пентагоне обвинили Пекин в попытке наблюдения за территорией США. В МИД КНР заявили, что объект, появившийся над США, представляет собою обычный метеорологический дирижабль, занесенный в американское небо волей ветров.