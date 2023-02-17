KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов, особенно в этот зимний период!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Патриот». Новый сезон!

Видеотека Premier представляет новый сезон комедийного сериала от создателей таких хитов, как «Реальные пацаны», «Физрук» и «Ольга». Картина «Патриот» рассказывает историю спецназовца Сани Кучина, который после службы возвращается в родной городок, чтобы навести порядок. Саня напоминает доброго и честного солдата из русских сказок – он отчаянно хочет, чтобы Россия стала лучшей страной на свете. Он — идеальный герой в неидеальном мире. Однако есть у него и одна слабость. Парень ещё со школы влюблён в Ленку Сысарину. Саня уверен, что он сможет добиться расположения девушки, только вот он не понимает, что в отношениях всё не так как в армии, где всё по уставу.

Видеотека Premier – Мультсериал «Дракоша Тоша»

Этот невероятно добрый и красочный мультсериал порадует юных зрителей весёлыми песнями, шутками и увлекательными историями. У маленьких панд Няши и Яши появляется новый друг. Им становится дракончик Тоша – игрушка, оживающая, когда взрослые не видят. Благодаря баночке с магическими мыльными пузырями трое героев могу отправиться в любое место: от загадочного «подкроватья» до самой Луны. Вдобавок, герои рассказывают зрителям о том, как совладать с ночными страхами, кто такие солнечные зайчики и т.д.

Видеотека START – Сериал «Содержанки». Новый сезон!

Видеотека START дарит зрителям KartinaTV эксклюзивную возможность посмотреть новый сезон нашумевшего сериала «Содержанки». Одна из самых громких, откровенных и дорогих премьер русского телевидения вернулась на экраны с новыми сюжетными линиями. В центре внимания оказываются герои из абсолютно разных социальных категорий, которые хотят получить от жизни всё! Разумеется, столица не радует подобным своих гостей и жителей бесплатно – за всё необходимо платить. Но готовы ли на такую плату главные герои этого проекта?

Видеотека more.tv – Сериал «Стая»

Видеотека more.tv радует премьерой экстремальной приключенческой драмы с Павлом Табаковым и Агатой Муцениеце в главных ролях. Сериал расскажет о группе юных правонарушителей, которые отправляются в горный поход под руководством психолога- воспитателя Риты. У каждого из них своя история за плечами и свои тайны. Поход через опасный перевал призван помочь им разобраться с внутренними демонами, однако всё идёт не по плану. После внезапной трагедии герои понимают, что они все станут главными подозреваемыми, поэтому в попытке избежать подобной ситуации берут Риту в заложники и скрываются в горах. В диких условиях подростки становятся настоящей стаей, живущий по новым правилам. На поиски пропавших в какой-то момент отправляются супруг Риты и отец одного из ребят, но они ещё и не подозревают, что их ожидает в горах.

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