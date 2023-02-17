Как социалистический Парагвай боролся с коррупцией

Как боролись с коррупцией в Парагавае и как её там победили в первой половине 19ого века… Полезный урок всем остальным.

В девятнадцатом веке страна строилась на принципах утопического социализма (дело было несколько сложнее, там сильны были традиции государства справедливости иезуитов – о нём можно посмотреть фильм “Миссия” с Робером не Ниро, Джереми Айронсом, Лайамом Нисеном и другими, – но мы кратко). Богатых извели, экономику наладили (сначала за счёт конфискаций у богатых и у Церкви, которую отделили от государства, а затем уже государственная экономика помогла подняться).

И вот надо было бороться с коррупций, которая бич и прочее.

И ведь победили. А как? А просто. Только учите, наше дело факты изложить, а не давать оценки и не судить, правильно, неправильно, какие минусы в процессе невозможно учесть и как обходить законы можно было. Тем не менее, система интересная. А именно:

Строилась борьба против коррупции на двух моментах.

Первый момент: Все чиновники должны были сдавать декларации о доходах. Это-то нормально, хотя для тех времён неожиданно.

Но главное не в этом, а в том, что все чиновники, всех рангов должны были сдавать декларации о расходах. Эти декларации публиковались и были в общественном доступе. Каждый гражданин мог с декларацией ознакомиться и тут же подать жалобу Куда Надо, если вдруг не видел в ней упоминания, скажем, ужина в ресторане, которому этот гражданин был свидетелем. Как так? Почему чиновник поужинал, а в декларации расходы не внёс? Ах, угостил друг. А тогда, позвольте, где заявление об этом ужине, написанное не позднее следующего дня и поданное по начальству? Вне зависимости от “забытой суммы”, за первый раз ещё могли простить, за вторую забывчивость чиновника увольняли. Если начатая проверка выявляла другие случаи забывчивости, чиновник садился в тюрьму. Прямые родственники, кстати, должны были быть включены в декларацию.

Несколько муторно для чиновника, никакой свободы личности. Но зато – хочешь работать на тёплом месте, вот такой контроль над тобой. И воровать перестали или почти перестали. Какие-то обходные пути наверняка были, но система работала жёстко.

Второй момент относится, скорее, не к коррупции, а к психологии народных масс – любой государственный чиновник обязан был отработать две недели в году на той должности, с которой начинал свою трудовую деятельность. На той же зарплате и тратя только эту зарплату. И проживая в такой же комнатушке, в которой он в самом начале жизни… Чтобы чиновник не забывал о зарплатах и расходах обычных людей.

Президент страны, кстати, две недели в году работал конюхом в армейских конюшнях и спал на попоне в тех же конюшнях. Потому что первая его работа и была на конюшне, где он работал конюхом. Закон есть закон. Конечно, могли быть и послабления, но принципиально жили вот так.

И как-то ни коррупции, ни разрыва между элитой и народом не существовало (повторим, что, наверняка, какие-то обходные пути находились, но в принципе коррупцию извели).

Кончилось всё плачевно, 90% населения вырезали соседи при поддержке европейских держав. Авраам Линкольн пытался Парагваю помочь, но у него самого война шла, а потом его убили. Добровольцы ещё воевали, защищая Парагвай, из приверженцев раннего марксизма, социалистов-утопистов и прочих революционеров, но это уже совсем другая история.

С тех пор коррупцию окончательно никто и нигде так и не оборол. А чиновники две недели отдыхают не на попоне в конюшне, а на прекрасных курортах.