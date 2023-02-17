Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество История Правдивая история водки
Vodka
Водка.

Правдивая история водки

Megan Jorgensen Фев 17, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Это интересно Оставить комментарий 85 Просмотров

История водки или как, где и когда появился этот удивительный напиток

История алкогольных напитков проста и незатейлива – выпил, решил, что ты лев, но остался котёнком (африканская пословица).

Как правило, в России считают, что водка – исконно российское изобретение. Часто называют её отцом даже Дмитрия Менделеева, хотя знатоки хитро улыбнутся и заметят, что великий химик водку не изобрёл, а лишь установил самую верную крепость напитка. А поляки заявят, встав в гордую позу, что это их исконный духовный напиток, даже название его идёт от польского языка. В любом случае без водки в России редко празднуют любой праздник или отмечают печальные события, так что она по праву считается неотъемлемой частью культуры.

Но впервые водка в России появилась не ранее конца 14 века. Согласно отчётам посольского приказа (аналог тогдашнего министерства иностранных дел), в 1386 году генуэзский посол привёз в Москву несколько бочонков aqua vitae – прозрачного алкогольного спиртового напитка, очень крепкого. Посол подарил спиртовый напиток князю Дмитрию Донскому.

Этот напиток практически был виноградной водкой. Но, судя по сохранившимся письмам, фурора первая водка не произвела, и конкуренцию традиционному хмельному мёду и неочищенному пиву составить не могла.

Мало-помалу, в стране наладили производство и собственной водки, причём сначала её готовили в монастырях (согласно легенде, первая партия была настоена в Чудовом монастыре монахом по имени Исидор). Так как в стране виноград не рос, его заменили на пшеничное зерно (из пшеницы напиток готовили и в Испании, хотя там производили и виноградную водку). А вот водку на ржи стали готовить впервые, видимо, в России.

Однако генуззцы, которые привезли водку в Россию, сами научились её готовить от флорентийцев. А во Флоренцию первый спиртовый напиток был завезён испанским философом, химиком и алхимиком Раймондом Луллием. Раймон Луллий познакомился с рецептом водки, когда ездил по арабским странам. Считается, что рецепт он привёз с острова Мальорка, где арабы знали спирт уже в седьмом веке. Само название алкоголь означает на старо-арабском – «дурман».

Согласно арабским источникам, продажу водки в арабских странах организовал торговец по имени Регаз (или Рагаз). Было это в 860 году, но по мере усиления ислама, алкогольные напитки впали на территориях арабских стран в немилость, их потребление было запрещено. Тем не менее, на Мальорке, подальше от мусульманских центров, ухитрялись этот напиток готовить и пить…

Есть ещё одна версия возникновения российской водки. Она тоже связана с арабами и Генуей, но согласно этой версии, водка попала в Москву через Польско-литовское княжество, которое покупало её у генуэзцев. Отсюда и версия о польском происхождении напитка.

В первой половине 15 века в русских монастырях водку производили уже достаточно регулярно, а в 1474 году царь Иван III установил государственную монополию на производство и продажу так называемого «хлебного вина», как тогда называли водку (а процесс выгонки спирта из зерна назывался винокурением).

Заметим в заключение, что упоминание о производстве спирта для питья встречается в китайских летописях четвёртого века нашей эры. Китайский учёный Гэ Хун замечает, что спирт крепче вина и что его можно использовать и для изготовления красок. Но китайская водка, как и японское сакэ до запада (включая Россию) так и не добрались).

А уж дальнейшее победное шествие водки по России, Польше, Украине и другим славянским странам остановить было невозможно.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal