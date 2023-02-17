История водки или как, где и когда появился этот удивительный напиток

История алкогольных напитков проста и незатейлива – выпил, решил, что ты лев, но остался котёнком (африканская пословица).

Как правило, в России считают, что водка – исконно российское изобретение. Часто называют её отцом даже Дмитрия Менделеева, хотя знатоки хитро улыбнутся и заметят, что великий химик водку не изобрёл, а лишь установил самую верную крепость напитка. А поляки заявят, встав в гордую позу, что это их исконный духовный напиток, даже название его идёт от польского языка. В любом случае без водки в России редко празднуют любой праздник или отмечают печальные события, так что она по праву считается неотъемлемой частью культуры.

Но впервые водка в России появилась не ранее конца 14 века. Согласно отчётам посольского приказа (аналог тогдашнего министерства иностранных дел), в 1386 году генуэзский посол привёз в Москву несколько бочонков aqua vitae – прозрачного алкогольного спиртового напитка, очень крепкого. Посол подарил спиртовый напиток князю Дмитрию Донскому.

Этот напиток практически был виноградной водкой. Но, судя по сохранившимся письмам, фурора первая водка не произвела, и конкуренцию традиционному хмельному мёду и неочищенному пиву составить не могла.

Мало-помалу, в стране наладили производство и собственной водки, причём сначала её готовили в монастырях (согласно легенде, первая партия была настоена в Чудовом монастыре монахом по имени Исидор). Так как в стране виноград не рос, его заменили на пшеничное зерно (из пшеницы напиток готовили и в Испании, хотя там производили и виноградную водку). А вот водку на ржи стали готовить впервые, видимо, в России.

Однако генуззцы, которые привезли водку в Россию, сами научились её готовить от флорентийцев. А во Флоренцию первый спиртовый напиток был завезён испанским философом, химиком и алхимиком Раймондом Луллием. Раймон Луллий познакомился с рецептом водки, когда ездил по арабским странам. Считается, что рецепт он привёз с острова Мальорка, где арабы знали спирт уже в седьмом веке. Само название алкоголь означает на старо-арабском – «дурман».

Согласно арабским источникам, продажу водки в арабских странах организовал торговец по имени Регаз (или Рагаз). Было это в 860 году, но по мере усиления ислама, алкогольные напитки впали на территориях арабских стран в немилость, их потребление было запрещено. Тем не менее, на Мальорке, подальше от мусульманских центров, ухитрялись этот напиток готовить и пить…

Есть ещё одна версия возникновения российской водки. Она тоже связана с арабами и Генуей, но согласно этой версии, водка попала в Москву через Польско-литовское княжество, которое покупало её у генуэзцев. Отсюда и версия о польском происхождении напитка.

В первой половине 15 века в русских монастырях водку производили уже достаточно регулярно, а в 1474 году царь Иван III установил государственную монополию на производство и продажу так называемого «хлебного вина», как тогда называли водку (а процесс выгонки спирта из зерна назывался винокурением).

Заметим в заключение, что упоминание о производстве спирта для питья встречается в китайских летописях четвёртого века нашей эры. Китайский учёный Гэ Хун замечает, что спирт крепче вина и что его можно использовать и для изготовления красок. Но китайская водка, как и японское сакэ до запада (включая Россию) так и не добрались).

А уж дальнейшее победное шествие водки по России, Польше, Украине и другим славянским странам остановить было невозможно.