Погибшую в Турции мексиканскую собаку-спасателя проводили в последний путь с воинскими почестями

Служебный пёс мексиканской армии по имени Протей (Proteo) героически погиб во время спасательных работ в Турции. По прибытии тела павшей собаки на родину, ему возданы воинские почести.

Министерство Обороны Мексики в траурном сообщении рассказало о возвращении в страну останков овчарки по имени Proteo (Протей), которая участвовала в спасении людей, оставшихся под завалами после землетрясения в Турции.

Протей был полноправным членом команды военных спасателей, прибывших на помощь Турции.

Тело Протея прибыло на Родину в небольшом гробике, который торжественно вынесли из самолёта четверо солдат. Гроб павшего на боевом посту пёсика был покрыт мексиканским флагом. Вместе с погибшей овчаркой вернулись несколько военнослужащих, которые принимали участие в спасательных операциях. Министр иностранных дел Мексики лично встретил эту первую партию вернувшихся спасателей и отметил самоотверженную работу всех участников операции. Министр заявил, что Протей погиб на боевом посту, исполняя свой долг, и он не меньший герой, чем мужественные воины, поэтому он достоин воинских почестей, он погиб как солдат и он будет похоронен дома.

Протей погиб в результате несчастного случая — во время работы ему на ногу упал обломок стены, началось заражение крови, и пёс скончался в течение 24 часов после ранения, несмотря на все попытки оказать ему медицинскую помощь.

На аэродроме Протея встречали его друзья — собаки спасательной службы и их проводники. Они прошли торжественным маршем, обнажив головы, а на груди у них были накидки с фотографией Протея.

Всего в Турцию прибыли 11 военных псов мексиканских вооружённых сил и 4 пса Красного Креста Мексики. Они нашли несколько десятков погибших жителей и спасли трёх человек из-под завалов, включая восьмилетнюю девочку. Мексиканские спасатели продолжают разбирать завалы, оказывать медицинскую помощь пострадавшим, распределять доставляемое продовольствие и тёплую одежду.

На снимке ниже: Как четвероногие, так и двуногие коллеги Протея, проходят торжественным траурным маршем перед гробиком погибшего товарища.