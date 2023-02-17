University of Toronto предупреждает: увлечение соцсетями может вызвать у подростков мышечную дисморфию

Дисморфия является психическим расстройством, она выражена в ненависти к своему внешнему виду и желанием нарастить мышечную массу.

Ученые из Университета Торонто обнаружили тесную связь между большим количеством времени, проведенным в соцсетях, и симптомами мышечной дисморфии. Мышечная дисморфия — это психическое расстройство, характеризующееся неудовлетворенностью своим телом и навязчивым стремлением постоянно наращивать мышечную массу.

Специалисты проанализировали данные более чем 2,5 тысяч канадских подростков и молодых людей и обнаружили, что чем больше времени они проводят в социальных сетях, мессенджерах или видеочатах, тем выше вероятность появления симптомов мышечной дисморфии.

Причиной ненависти к себе становятся «идеальные» лидеры мнений и популяризация бьюти контента. Помимо желания нарастить мышцы, подростки начинают страдать анорексией и булимией, в попытках походить на своих онлайн-кумиров.

Дальнейшие исследования ученые направят на понимание конкретное контента, который приводит к появлению психических расстройств. Сейчас же научное сообщество рекомендует ограничить подростков от использования социальных сетей. Исследование Университета Торонто опубликовано на собственном сайте.