ученые Канады оповестили население, в чем заключается секрет отличного секса

Ученые из Канады в недавно опубликованном материале рассказали, как достичь качественного секса. По словам специалистов, чтобы получить удовольствие в процессе близости, необходимо как можно чаще общаться с партнером.

Канадские ученые в ходе недавнего исследования пришли к мнению, что качественный секс достигается только при условии душевной близости между партнерами. Для этого человек должен в первую очередь осознавать свое присутствие в реальной жизни. Например, идеальный половый контакт может произойти в том случае, если человек признается партнеру в своих тайных эротических фантазиях, которые люди обычно склоны скрывать. Ученые рекомендуют возлюбленным чаще общаться, чтобы возникли доверительные отношения. Это приводит к нормальному психологическому состоянию между партнерами, что влияет на качество секса.

Канадские специалисты также сообщили, что для достижения великолепного секса необязательно обладать искусством обольщения и кричать во время оргазма, как это часто показывают в кинофильмах. Недавние исследования подтверждают, что близость — это скорее духовное состояние, чем просто физический акт. Главным фактором является полное вовлечение в процесс, а также открытость и честность перед партнером.