Строители говорят, что запрет на иностранных покупателей в Канаде препятствует строительству новых домов

Канадские девелоперы заявляют, что запрет премьер-министра Канады Джастина Трюдо на иностранных покупателей жилья затрудняет строительство нового жилья.

Формулировка запрета, вступившего в силу в начале этого года, непреднамеренно препятствует широкому кругу компаний приобретать пустующие земли для строительства нового жилья из-за строгих ограничений на иностранное участие, говорят они. Это затрудняет правительству Трюдо смягчение жилищного кризиса в стране — причины, по которой запрет был введен в первую очередь.

По словам Дэвида Уилкса, главного исполнительного директора Ассоциации строительной индустрии и землеустройства, отраслевой торговой организации, некоторые застройщики в Торонто, крупнейшем городе Канады, уже отменили планы покупки земли и строительства нового жилья из-за опасений, что они нарушат запрет.

“Я не могу поверить, что целью было ограничить поставки”, – сказал он. “Люди просто не верят, что это могло произойти”.

Запрет правительства Трюдо иностранным покупателям был объявлен в апреле прошлого года как часть масштабного пакета мер по сдерживанию некоторых из самых неподъемных цен на жилье в мире. Центральным элементом плана было обещание удвоить темпы строительства новых домов до 400 000 единиц ежегодно в течение следующих 10 лет.

Однако теперь, когда он вступил в силу, застройщики говорят, что определения, содержащиеся в законе мелким шрифтом, или правилах, будут препятствовать строительству новых домов. Согласно анализу юридической фирмы Robins Appleby из Торонто, закон определяет жилую недвижимость не только как завершенные объекты, но и как землю без каких-либо пригодных для жилья строений, при условии, что она расположена в крупном населенном пункте и зонирована для жилого использования. И его определение неканадцев включает любую корпорацию с более чем 3-процентной иностранной собственностью.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы