Apple перенесла демонстрацию своего шлема смешанной реальности

Apple работала над шлемом смешанной реальности на протяжении нескольких лет — примерно с 2015 года. Смешанная реальность объединяет элементы реального и виртуального миров

До июня отложила демонстрацию своего первого шлема смешанной реальности компания Apple Inc., 15 февраля сообщает агентство Bloomberg.

По данным собеседников агентства, теперь компания намерена представить продукт на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC).

«По их словам, Apple приняла решение отложить запуск в начале этого месяца после того, как тестирование продукта показало, что проблемы как с аппаратным, так и с программным обеспечением всё еще нуждаются в устранении», — говорится в статье.

Ранее компания намеревалась представить продукт в июне 2022 года. Потом демонстрация была отложена примерно до января 2023 года. После чего показ перенесли на весну этого года.

Напомним, Apple работала над шлемом смешанной реальности на протяжении нескольких лет — примерно с 2015 года. Смешанная реальность объединяет элементы реального и виртуального миров, позволяя пользователям взаимодействовать с виртуальной средой.

По данным Bloomberg, стоимость шлема Apple может составить около $3 тысяч.