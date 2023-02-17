На сырьевых биржах остановился рост цен на нефть

Стоимость фьючерсов североморской нефти с поставкой в апреле к концу европейских торгов составила $85,4 за баррель, что соответствует значениию предыдущего дня. Цена фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов колеблется в диапазоне $84-$86 за баррель.
Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в марте составила на Нью-Йоркской товарной бирже $78,5 за баррель, что на 0,1% ниже значения предыдущего дня. В ходе торгов стоимость фьючерсов западнотехасской нефти поднималась выше уровня $79 за баррель.
Колебания цен на нефть происходят на фоне усиления геополитической напряженности. Кроме того, биржевые спекулянты реагируют на существенный рост запасов сырья в США.