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Новости В Мире На сырьевых биржах остановился рост цен на нефть
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На сырьевых биржах остановился рост цен на нефть

Виктория Христова Фев 17, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи На сырьевых биржах остановился рост цен на нефть отключены 44 Просмотров

Стоимость барреля нефти марки Brent колеблется выше отметки $85 за баррель на Лондонской бирже ICE 16 февраля.

 

Стоимость фьючерсов североморской нефти с поставкой в апреле к концу европейских торгов составила $85,4 за баррель, что соответствует значениию предыдущего дня. Цена фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов колеблется в диапазоне $84-$86 за баррель.

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в марте составила на Нью-Йоркской товарной бирже $78,5 за баррель, что на 0,1% ниже значения предыдущего дня. В ходе торгов стоимость фьючерсов западнотехасской нефти поднималась выше уровня $79 за баррель.

Колебания цен на нефть происходят на фоне усиления геополитической напряженности. Кроме того, биржевые спекулянты реагируют на существенный рост запасов сырья в США.

 

 

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