Симптомы болезни Паркинсона, проявляющиеся задолго до диагноза

Что такое болезнь Паркинсона, как проявляются первые признаки её и чем она грозит.

К сожалению, очень многие люди становятся жертвами болезни Паркинсона. Эта болезнь является медленно прогрессирующим хроническим нейродегенеративнным заболеванием моторной системы. Она характеризуется медленной, постепенной но всё более ускоряющейся гибелью (отмиранием) нейронов мозга. Эти нейроны играют решающую роль в управлении моторной системой организма, то есть отвечают за жесты и общими действия органов движения, да и всего тела.

Начинается болезнь с незначительных и почти незаметных проявлений — лёгкого непроизвольного дрожания одной руки, с затруднённой ходьбы, небольших сложностей в координации. Постепенно признаки становятся сильнее — например, человеку сложно подносить ко рту и крепко держать чашку, не расплёскивая жидкость. Симптомы становятся всё более явными, человек начинает совершать непроизвольные резкие движения при ходьбе, не может оставаться в неподвижном положении (всё тело как бы подрагивает).

Болезнь чаще всего приходит к лицам от 50 лет и старше. В Канаде средний возраст, при котором человек заболевает, составляет 57 лет. Можно рассказывать о дальнейших деталях заболевания, но интересующихся отсылаем к серьёзным источникам.

Упомянем лишь, что в начале 2023 года опубликованы результаты исследований учёных, которые несколько лет изучали пациентов, у которых выявляли болезнь Паркинсона. Причём изучали с самых ранних этапов болезни. Эти исследования финансировались американской федеральной программой Medicare, примерным аналогом квебекской провинциальной медицинской страховки.

Согласно результатам исследований, болезнь Паркинсона начинает проявляться за три года до момента, когда доктор может поставить безусловный диагноз. В первые месяцы и даже годы проявления болезни малозаметны, но их можно классифицировать с относительной точностью. Эти признаки следующие:

Человек с трудом проходит расстояние, равное примерно шести стандартным кварталам (примерно 600 метров), и со временем даже это расстояние проходить становится всё сложнее.

Человеку становится всё сложней вставать на ноги из положения лёжа и даже сидя, особенно, если он пытается встать на ноги из положения “на коленях”.

Человеку сложнее поднимать выше головы тяжёлые (но не неподъёмные) предметы.

Человек всё чаще теряет равновесие, хотя первые годы после начала процесса легко восстанавливает его, но затем всё чаще вынужден присесть, чтобы придти в себя, а то и прилечь.

Если вы наблюдаете эти симптомы, если они становятся всё более регулярны (степень регулярности различается у разных людей), не ждите, а обратитесь к врачу, потому что болезнь всегда легче предупредить, чем излечить, а в случае болезни Паркинсона, к сожалению мы пока не можем восстановить умершие клетки.