Древняя индейская легенда об Амаледи, сыне вождя. Ничего не напоминает?

Странная церемония, свидетелем которой стал Рене-Робер Кавелье де Ласаль во время скитания по лесам в Дакоте.

Существует древняя легенда индейцев Дакота, которая была впервые описана французскими первопроходцами добравшимися до их территорий в 1681 году. Согласно записям руководителя экспедиции Рене-Робера Кавелье де Ласаля (его имя носит монреальский район LaSalle), индейцы устроили в честь французов представление, которое стало частью праздника. Никто из индейцев не смог пояснить происхождение легенды. Ласаль записал её на следующий день после представления со слов местного шамана. Вот текст сказания:

Жил когда-то великий вождь, которого убил его собственный брат. Не в честном бою убил, а тайно. Яд из корней лебеды приготовил. Брат занял пост вождя, и взял себе в жёны женщину мертвого брата. А та и не возражала.

Но у погибшего вождя был сын, молодой воин по имени Амаледи. Однажды ночью мертвый вождь явился к Амаледи в виде духа лесов и рассказал ему всю историю убийства отца. И, конечно же, потребовал, чтобы сын отомстил. Бедный Амаледи даже не знал, как поступить.

Очевидно, он не должен был идти против желания своей матери и убивать ее нового мужа без её позволения. С другой стороны, злить духа тоже нельзя – а ведь этот дух леса уже был рассержен. Поэтому Амаледи не мог решить, что делать.

Хуже того, вождь-отравитель догадался, что Амаледи что-то знает. Вместе с противным, шаманом по имени Куолониси (Нечистый Сурок) он решил от Амаледи избавиться.

Чтобы защитить себя, Амалиди стал вести себя как сумасшедший, делая и говоря все задом наперед, и творя бессмысленные поступки. А безумцев трогать нельзя, поэтому на какое-то время он был в безопасности.

У Куолониси была дочь Цигалили (Белоснежная Горлица), которая сначала хотела, чтобы Амаледи стал её мужчиной. Но она не хотела жить с сумасшедшим – а кто ж захочет?, и она все время ходила и плакала. Когда юноша к ней подходил, то она умоляла его уйти.

В то же время мать Амаледи страдала из-за того, что её сын неуважительно относится к новому вождю. И все это время призрак продолжал появляться и кричать на Амаледи за то, что он долго не мстит.

Юноше стало так невыносимо тяжело, что он подумал о самоубийстве, но понял, что если он отправится в поля счастливой охоты, не отомстив, то его отец и там продолжит его попрекать.

И тогда Амаледи придумал. Однажды вечером племя устроило большие танцы в честь нового вождя. Пришли и приглашенные певцы из другого стойбища. Амаледи отвел главного из них в сторону и убедил заменить сочинённую тем песню, сказав ему, что новые слова ему сам Маниту во сне нашептал.

Ночью, когда танцоры плясали вокруг костра, а женщины стучали черепаховыми панцирями, певец запел: «Теперь он льет это, Теперь он льет яд, понимаете, есть два брата, видите, сейчас остался один»

Вождь-убийца затрясся, как горячий камень в огне. Он вскочил и убежал. А Амаледи поссорился с матерью и сказал ей, что она ведёт себя постыдно.

Затем Амаледи убил Куолониси. Амаледи крикнул «Нa! Дили! Дили!» (Там! Скунс, скунс!) И со всех сил стукнул боевой дубиной по ​​шкуре вигвама. А Кулониси прятался за шкурой, и он погиб от удара. Амаледи сказал, что это был несчастный случай, но на самом деле он просто устал от старого дурака.

Цигалили сошла с ума после гибели отца и прыгнула в Ниагарский водопад. Ей устроили прекрасные похороны.

Теперь Амаледи преисполнился решимости убить своего дядю. Но и дядя был полон решимости убить Амаледи, но он был слишком большим трусом, чтобы сделать это сам.

Тогда дядя заставил сына Куолониси по имени Пантера вызвать Амаледи на бой. Пантера был хорошим бойцом, и ему было жалко убивать Амаледи из-за отца и сестры. Он хотел только устроить обычный поединок между воинами. Но вождь не стал рисковать.

Он смазал копьё Пантеры ядом. У него также была тыква с водой, в которой тоже был яд, на случай, если у Пантеры не получится достать Амаледи копьём.

Амаледи и Пантера покрасили свои лица в красный цвет, взяли копья и встретились лицом к лицу прямо перед домом вождя. Амаледи был так же хорош, как Пантера, но в конце концов он получил порез на руке. Прежде чем яд успел сработать, юные воины вступили в рукопашную борьбу, и Пантера нанёс пару ударов отравленным копьем, но Амаледи выхватил у него копьё и сам ударил противника.

Пока шёл бой под звуки тамтамов, мать Амаледи захотела пить, взяла тыкву с отравленной водой и выпила воду, прежде, чем муж успел её остановить. И она упала замертво.

Амеледи и Пантера бросили копья, но они уже были ранены, и яд медленно с ними покончил. И они оба умерли.

Если бы Амаледи остался жив, он стал бы великим вождём! Вернувшиеся из похода воины соорудили ему очень высокий костёр и сожгли тело, а поминки длились целую неделю, и на них пришли все соседние племена и даже народы из-за высокой горы и с другой стороны Большой реки.

Вот и вся легенда. Её неоднократно упоминают и современные авторы, вставляя в различные художственные произведения из жизни американских индейцев.

Есть две основные версии, объясняющие суть постановки: 1) за несколько десятков лет до представления индейцы побережья присутствовали на спектакле, который давали европейские поселенцы. Он произвёл такое впечатление, что сюжет переняли индейские племена, а за долгие годы тот добрался и до Великих озёр. 2) Кавелье оказался шутником и всё придумал.