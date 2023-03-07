Согласно статистическим данным, в провинции не хватает десятков тысяч рабочих рук

Нехватка рабочих рук в Квебеке налицо. Правительство и эксперты считают, что только иммиграция может спасти положение.

Канадская федерация независимых предпринимателей (Fédération canadienne de l’entreprise indépendante – FCEI) опубликовала статистические данные, результат проведенных подсчётов, согласно которым, в Квебеке предпринимателям не хватает не менее пятидесяти тысяч работников, чтобы заполнить все имеющиеся у них вакансии. Речь только о тех предприятиях, которые входят в Федерацию или которые предоставили данные о свободных местах в наличии. Более того, речь лишь о мелких и средних предприятиях, а не о крупных, на которых работают тысячи, а то и десятки тысяч человек (таких, как Бомбардье или Управление воздушного транспорта).

Ни один административный район Квебека не может гордиться тем, что в таком-то районе все вакансии заняты. В Монтережи (включая Лонгёй) на сегодняшний день до пяти тысяч свободных мест, в Лорентидах — около трёх тысяч, а в Лонадьер — свыше двух тысяч. Разве что в Эстри положение получше — оттуда сообщают, что есть примерно триста вакансий.

Примерно тридцать тысяч свободных рабочих мест в Монреале, и дефицит рабочей силы только усиливается. Тем более, что количество работников, достигающих пенсионного возраста в ближайшие годы резко возрастёт.

Федерация считает, что без притока иммигрантов решить проблему нехватки рабочих рук не удастся. Правительство Квебека разделяет эту точку зрения, поэтому и намеревается приглашать несколько десятков тысяч иммигрантов в год для заполнения вакансий (от 50 до 90 тысяч в год, споры пока не решены).

Возможно, можно задать вопрос об уровне заработной платы, но её повышение по всей провинции приведёт к новому витку инфляции, так что вопрос сложный, а как решать вопрос дефицита рабочих рук, никто точно не знает.