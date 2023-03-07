Смогут ли компании блокировать автомашины в случае задержки с выплатами кредита?

Если счастливый владелец новой автомашины задерживает выплаты кредита, технологии позволяют помешать ему пользоваться автомобилем.

Компания Форд публично признала, что вот уже более года назад она разработала и зарегистрировала в патентном бюро США технологию, которая позволяет компании, которой клиент, приобретший автомобиль на условиях финансирования, задолжал выплаты, взять управление автомашиной на себя и провести соответствующие действия по ограничению права должника на вождение транспортного средства.

В соответствии с патентом, устройство контроля позволяет полностью заблокировать автомобиль, не позволяя его включить. Но можно ограничить передвижение машины каким-то небольшим районом (например, в радиусе 1 километра от постоянной стоянки), можно также включить видеокамеру, которая позволит визуально контролировать поведение водителя, можно включать громкий сигнал тревоги в случае попытки снять устройство контроля (одновременно, компания получит уведомление об этой попытке.

Форд поясняет, что речь лишь о том, чтобы компания, продавшая автомобиль в кредит, могла защитить себя от недобросовестного покупателя. Но лиха беда начало — запатентованая технологии позволяет полностью контролировать автомобиль владельца, и на чем компании остановятся, где теоретический предел их возможных требований, никто сказать не может. По Закону, пока автомобиль полностью не выплачен, он не является полной собственностью человека, который его приобрёл на условиях финансирования. Но ведь точно также можно технологически поставить на контроль и дом, и микроволновку, если она куплена в кредит. И где же предел?

Форд клятвенно заверяет, что пока речь лишь о патенте и разработанной технологии, но производить и поставлять устройства контроля компания пока не собирается. Кто поручится, что выпуск таких устройств не начнётся через пару месяцев или через год?