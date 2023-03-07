Какие теории заговора являются самыми популярными в истории?

Люди любят теории заговора. И родились такие теории далеко не сегодня, напомним о некоторых из них.

Человека притягивают теории заговора. Любовь к подобным теориям — в нашей крови, в сущности человека, как такового, и психологи убедительно пояснят причины нашей веры в теории заговора разных масштабов и значений.

Не будем в этой заметке делать упор на политику и тайные правительства, хотя эти направления любопытны. Но на сей раз вспомним о самых древних и самых традиционных теориях заговора, а именно:

Согласно, видимо, самой древней теории заговора, египетский фараон Эхнатон и Моисей — это одно и то же лицо. Эхенатон установил в древнем Египте монтеиизм, чем вызвал гнев жрецов. Народ реформу не принял, фарона то ли убили, то ли он сам вовремя помер, на этом реформы были отменены. Но согласно долгоживущей легенде. Эхнатон не умер, а сбежал на территорию нынешнего Израля, где принял имя Моисей и где воссзадал религию, которую не дали развить египетские жрецы. Он же написал основу Ветхого Завета. До сих пор учёные ломают копья вокруг этой версии нашего развития. Кстати, согласно одному из ответвлений этой теории является версия, что Эхнатон был инопланетянином (согласно всем изображениям фараона, у него необычная и вытянутая форма головы).

Согласно очень старой теории, которая со временем несколько видоизменялась, но в основе её те же самые идеи, самые крупные египетские пирамиды были построены инопланетянами (в старых версиях – «пришельцами с небес»). Эта теория стала частью нашей нынешней культуры, хотя серьёзно в неё уже вряд ли кто-то верит.

Причина кончины Александра Македонского Великого. Ещё одна теория заговора, подтверждения разным версиям которой мы вряд ли когда-нибудь найдём. Утверждают, что Александр был отравлен, что он был убит заговорщиками, что его заколол кинжалом сводный брат. Нет ни одного доказательства ни одной версий, хотя, скорее всего, царь умер, отравившись плохо приготовленной едой.

Платон был основателем тайного мирового правительства, которое правит судьбами стран до сих пор. В принципе, здесь уже речь о политике, но Платон, якобы, пытался создать правительство, которое установило бы «золотой век», что и доказывается его трудами. Как обычно, никаких доказательств версии нет, но теория красивая.

Император Нерон и сожжение Рима. Согласно теории заговора, Рим был сожжён по приказу Нерона, то ли обидевшегося на его жителей, то ли желавшего подавить сопротивление недовольных. Грандиозный пожар действительно имел место и произошёл он в 64 году нашей эры, но сыграл ли в пожаре роль Нерон или же ему позже приписали вину политические противники, неизвестно. Но факт заключается в том, что Нерон приказал отстроить город после пожара.

Грандиозная по размаху теория заговора, согласно которой Средневековье вообще не существовало, хронология времён намеренно запутана, многие события, которые мы изучаем, как исторические факты, никогда не имели места, как никогда не жили многие исторические личности — от королей и монахов до учёных и писателей. В некоторых вариациях этой теории утверждается, что фальшивая хронология, по которой мы живём, была создана с целью сокрытия уровня былой цивилизации, которая уничтожила сама себя в ходе ядерной войны.