Трюдо приказал расследовать вмешательство Китая в канадские выборы

Премьер Канады назначит следователя и проверит данные о вмешательстве КНР в выборы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал пересмотреть данные о возможном иностранном вмешательстве в местные выборы, прошедшие в 2019 и 2021 годах, и приказал назначить специального следователя для проверки этих фактов.

Как пишет издание, фактически на Трюдо надавили канадские СМИ. Со ссылкой на анонимные источники в разведке они указали на попытки Китая повлиять на выборы в Канаде двух- и четырехлетней давности. Утверждается, что в Пекине хотели видеть либеральное большинство в парламенте, так как консерваторы считаются недружественными КНР/ Либеральная партия действительно выиграла выборы 2021-го и 2019 года, но не заняла большинства.

Оппозиционные партии также потребовали проведения полного публичного расследования. Национальное агентство по обзору национальной безопасности и разведки (National Security and Intelligence Review Agency) также взялось проводить расследование того, как спецслужбы страны справились с угрозой иностранного вмешательства во время выборов. Оно сообщит о своих выводах парламенту.

Трюдо указывал на то, что Китай пытается вмешаться в канадские выборы, еще в середине февраля.