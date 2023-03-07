В Канаде раскрыли крупнейшее в мире арт-жульничество с тысячами картин

Интересные криминально-полицейские события разворачиваются в данный момент в Канаде. Там, в городе Тандер-Бей арестовали группу аферистов.

История такова: полиция обвиняет в подделке более тысячи картин Норваля Морриссо, художника-индейца, получившего известность в шестидесятых годах прошлого века. По ходу операции было арестовано восемь подозреваемых. Их возраст от 43 лет и аж до 81 года. Среди них упоминается и племянник художника, некий Бенджамин Пол Морриссо.

В целом, расследование в отношении группы жуликов продолжалось больше трёх лет. На сегодняшний день его считают крупнейшим и беспрецедентнейшим арт-преступлением века на территории Канады. выяснилось, что производство подделок поставили на поток ещё при жизни художника, около трех десятков лет тому назад.

Параллельно работало три группы поддельщиков, которые создавали копии шедевров на протяжении практически 30 лет. К каждой из работ прилагался фальшивый сертификат о подлинности. В результате в начале марта было конфисковано более 1000 поддельных произведений. Но к сожалению, на рынке ходят тысячи фальшивых картин.

Художник Норваль Морриссо наиболее известен под именем Медная Гром-Птица. Он коренной индеец, который и родился в резервации в 1932 году. По местной традиции, воспитывался бабушкой-католичкой и дедом-шаманом. Позднее эти контрасты и влияние местного колорита с лихвой проявились в его творчестве.

Норваль Морриссо начал рисовать ещё в юности. Со временем его работы стали замечать и художник. Тот стал приобретать известность. Со временем яркие работы индейца привлекли внимание влиятельного и богатого бизнесмена Джека Поллока, который, собственно, и устроил выставку картин Морриссо в своей галерее в Торонто. Она оказалась очень успешной.

За свою жизнь Норваль Морриссо создал более 15 000 полотен. Увидевший его работы на вернисаже в Париже Марк Шагал сравнил этого одарённого художника с Пикассо. И несмотря на все это, большую часть своей жизни Морриссо прожил в бедности, и очень страдал от алкоголизма.