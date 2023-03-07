Канадское правительство с шиком съездило на похороны Елизаветы II

Выяснилось, что на похоронках Елизаветы II, делегация решила с шиком провести время и несколько дней подряд жила в лучших отелях, тратя бюджет страны

В Канаде жителям не понравилось то, что делегация, которая посещала похороны Елизаветы II во главе с Джастином Трюдо, занимающим пост премьер-министра, потратила просто колоссальную сумму в Лондоне, находясь там меньше недели.

Номера для проживания, которые были забронированы для членов делегации, были одними из самых дорогих и помпезных. Их стоимость составляет около 6 тысяч долларов за одну ночь. В отделе Corinthia London жила только часть делегации, так как позже в распоряжении прессы появились счета из другого отеля, который обошелся нашим налогоплательщикам тоже не в маленькую сумму.

На данный момент правительство в Канаде уже в курсе о такой роскошной поездке. Но поднимать этот вопрос они, видимо, не собираются. Но вот жители теперь говорят о том, что они ждут новой роскошной траты, так как 6 мая состоится коронация Карла III, а следовательно и трата бюджета Канады.