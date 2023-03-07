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Новости Канадская полиция показала новый суперкар Chevrolet Corvette
Фото: https://www.carscoops.com/

Канадская полиция показала новый суперкар Chevrolet Corvette

Виктория Христова Мар 7, 2023 Новости, Новости Канады, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Канадская полиция показала новый суперкар Chevrolet Corvette отключены 54 Просмотров

Полиция Канады получила среднемоторный Chevrolet Corvette в модификации Z06. В 2021 году первый в истории среднемоторный суперкар Chevrolet Corvette поколения C8 получил флагманскую на тот момент версию Z06.

 

Впоследствии на основе этой модификации автомобиля появились различные гоночные версии, а в 2023 году машина дебютировала и в роли полицейского автомобиля. Правда, не полноценного патрульного спорткара, а лишь шоу-кара для привлечения внимания потенциальных полицейских из числа молодёжи. Спорткар в узнаваемой ливрее стал одной из звёзд прошедшего Канадского международного автосалона.

Corvette Z06 дебютировал в цветах Отдела безопасности дорожного движения на магистралях. Визуально полицейское купе отличается от обычного только служебной чёрно-белой окраской с многочисленными наклейками Police и знаками различия полиции провинции Онтарио.

Технически полицейский спорткар стандартный — с 670-сильным атмосферным 5,5-литровым двигателем V8 модели LT6, заимствованным от гоночного Corvette C8.R, в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Правда, на дорогах увидеть модель будет невозможно — купе использовали исключительно в рекламных целях, чтобы привлечь молодёжь на службу в полицию.

 

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