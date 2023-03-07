Зарплаты у начинающих инженеров в США стали больше, чем у айтишников

Крупное западное издание показало статистику зарплат, впервые за несколько лет у начинающих инженеров гонорар оказался выше, чем у айтишников

Одно известное западное издание проанализировало рынок труда и зааботной платы и выявило, что в этом году зарплаты айтишников резко упадут в Соединенных Штатов Америки. Это связано с резким сокращением штата работников. Отмечается, что ранее гонорар айти-специалистов составлял почти 50 тысяч долларов, в этом году он снизится на семь процентов и достигнет отметки в 42 тысячи долларов.

Однако доход начинающих инженеров стремительно рванет вверх. Так, за два месяца 2023 года он вырос почти на десять процентов. Рынок профессий меняется предельно быстро и фокус внимания на тех или иных специалистов смеются молниеносно. Еще в начале прошлого года аналитики уверяли, что тенденция на инженеров никогда не будет возвращена и в скором будут появляться новые профессии. Однако, они допустили ошибку и все случилось совсем наоборот.

Уточняется, что в 2022 году начинающие айтишники зарабатывали в среднем 75,9 тысячи долларов в год. Однако теперь их средний годовой доход упадет до 72,8 тысячи долларов. Ситуацию прокомментировал исполнительный директор ассоциации Шон Вандерзиел. «Снижение начальной зарплаты для специалистов в области компьютерных наук, вероятно, является результатом недавней перекалибровки среди технологических компаний, которые традиционно предлагали лучшие цены», — подчеркнул он.