Согласно исследованию, в 2023 году ожидается, что ажиотаж в сфере недвижимости продолжится

Нехватка жилья, доступного для сдачи в аренду, высокая арендная плата, а также рост ставок по ипотечным кредитам, помимо других последствий инфляции, оказывают давление на рынок недвижимости, которое, как ожидается, усилится в 2023 году

Продажи существующей недвижимости сократятся на 25% в 2023 году, говорится в отчете, подготовленном двумя экономистами, Элен Бегин и Маэль Буле-Пресо. Таким образом, они оценивают, что ситуация будет такой же, как в 2022 году, и что для улучшения ситуации потребуется подождать до 2024 года.

В то же время снижение средней цены, которая уже составила 8,1% в Квебеке с апрельского пика 2022 года, должно достичь 17% к концу 2023 года, также прогнозируют оба экономиста.

В условиях инфляции потенциальные покупатели испытывают трудности с финансированием своего первого проекта в сфере недвижимости, отмечает г-жа Бегин. Согласно экономическим прогнозам, объем строительства нового жилья, который сократился на 15,8% в 2022 году, также, как ожидается, сократится примерно на 20% в течение 2023 года.

Сокращение рынка аренды объясняется, в частности, спросом, связанным с возобновлением иммиграции после санитарных ограничений, вызванных пандемией, уточняет г-жа Бегин, а также тем фактом, что пожилые арендаторы в возрасте, подходящем для переезда в подходящее место жительства, предпочитают оставаться в своем жилье, добавляет она.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы