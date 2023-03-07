Всемирный фонд дикой природы WWF осудил акцию немецких эко-активистов

Климатические активисты из движения «Последнее поколение» измазали черной жидкостью стеклянную скульптуру израильского художника Дани Каравана «Основной закон 49» в правительственном квартале Берлина. Климатические активисты размазали черную жидкость кистями по стеклам, на которых выгравированы лазером 19 статей Основного закона и расклеили плакаты с надписью: «Нефть или основные права?»
«Это неверный символизм. Здесь климатический протест оказывает медвежью услугу», — заявил представитель WWF в Германии Кристоф Хайнрих. Осквернение памятника «Основной закон 49» равносильно тому, чтобы ставить под сомнение Основной закон. «И это не должно быть посланием Последнего Поколения», — утверждает Хайнрих.
Всемирный фонд дикой природы не осуждает акции, когда активисты Последнего поколения приклеивают себя к дорогам и тем самым препятствуют движению транспорта. Однако WWF предостерегает климатических активистов от крайностей и совершений уголовно преследуемых действий.
«Мы работаем по-другому, мы ищем решения, и мы хотим наводить мосты в обществе, а не углублять разногласия», — сказал Хайнрих. По словам защитника природы «доводить провокацию до крайности» нельзя.