Всемирный фонд дикой природы WWF осудил акцию немецких эко-активистов

Всемирный фонд дикой природы WWF назвал недавнюю протестную акцию немецкого климатического движения «Последнее поколение» медвежьей услугой.

Климатические активисты из движения «Последнее поколение» измазали черной жидкостью стеклянную скульптуру израильского художника Дани Каравана «Основной закон 49» в правительственном квартале Берлина. Климатические активисты размазали черную жидкость кистями по стеклам, на которых выгравированы лазером 19 статей Основного закона и расклеили плакаты с надписью: «Нефть или основные права?»

«Это неверный символизм. Здесь климатический протест оказывает медвежью услугу», — заявил представитель WWF в Германии Кристоф Хайнрих. Осквернение памятника «Основной закон 49» равносильно тому, чтобы ставить под сомнение Основной закон. «И это не должно быть посланием Последнего Поколения», — утверждает Хайнрих.

Всемирный фонд дикой природы не осуждает акции, когда активисты Последнего поколения приклеивают себя к дорогам и тем самым препятствуют движению транспорта. Однако WWF предостерегает климатических активистов от крайностей и совершений уголовно преследуемых действий.

«Мы работаем по-другому, мы ищем решения, и мы хотим наводить мосты в обществе, а не углублять разногласия», — сказал Хайнрих. По словам защитника природы «доводить провокацию до крайности» нельзя.