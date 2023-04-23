Рецепты блюд из кабачков из кухни разных народов
Кабачки давно заняли почетное место в нашей кухне. И что мы с ними только не делаем, как только их не готовим. Кабачок очень привлекателен тем, что из него можно сотворить самые изысканные и в то же время недорогие блюда.
Известны самые разные сорта кабачков, от цуккини, но сорта «спагетти» (кстати, кабачки этого сорта могут храниться месяцами). И вот мы предлагаем любезным читателям несколько рецептов блюд с кабачками. Надеюсь, вам понравится.
Кабачковое карри
Рецепт найден на просторах Интернета, но автора, к сожалению, установить не удалось.
Для кабачкового карри мы берем:
- Один небольшой кабачок Спагетти
- 4 средних картофелины
- 1 морковка
- 2 головки лука
- Чайная ложка карри
- Чайная ложка тмина
- Пучок зелени: кинза, петрушка, любисток
Готовим кабачковое карри быстро и просто:
- Овощи все сразу помыть, посушить на полотенце
- Кабачок почистить от кожуры и семечек
- Порезать крупными кусочками
- Сковородку поставить на небольшой огонь
- Положить немного топленого масла
- В разогретую сковородку положить нарезанный кабачок и закрыть крышкой
- Почистить картошку и морковку
- Картошку порезать также крупными кусочками
- Морковку можно порезать мелкой соломкой или кружочками в форме улыбки
- Добавить в сковородку картошку с морковкой, перемешать с кабачком
- Все закрыть крышкой и тушить на маленьком огне
- Лук почистить и порезать крупными квадратиками
- Добавить к овощам в сковородку и тушить около 15 минут
- В конце посолить, добавить карри и тмин
- Порезать мелко зелень, положить в сковородку, перемешать и выключить.
- Кабачковое карри оставить в сковородке на 10 минут.
Кабачки по-флорентински
Изумительной вкусности (вкусноты? вкуснятскости?) блюдо. Однако, хоть и называются гордо – мол, по-флорентински, однако, помнится, наши мамы так же готовили, хотя, впрочем, многое зависит от зелени:
- Полкило кабачков моем, срезаем с них кожицу, нарезаем кабачки ломтиками вдоль.
- Насыпаем на блюдо граммов 100 муки пшеничной и обваливаем в неё ломтики кабачков.
- Жарим кабачки в трёх столовых ложках оливкового масла.
- Как только поджарятся со всех сторон (мы их перемешивать не забываем, однако), выкладываем на салфетку – пусть впитает масло.
- В миске взбиваем три яйца и четыре столовые ложки молока (можно чуть-чуть подсолить), добавляем в смесь столовую
- ложку зелени – петрушка, к примеру, майоран.
Готовим:
- Кабачки укладываем на противень.
- Заливаем яичной смесью кабачки и ставим противень в духовку минут на 20 (нагреть до 220-250 градусов по Цельсию).
- Подаём горячими в качестве закуски.
Мюджвери (мюджвер)
Это турецкие сырно-овощные блинчики.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 килограмм
- Три яйца
- Лук – три луковицы средних размеров
- Тертый овечий сыр – полтора стакана
- Мука пшеничная – полтора стакана
- Сливочное масло – пара столовых ложек
- Растительное масло – для жарки
- Измельченный укроп – много
- Соль, черный перец молотый
Готовим кабачковый мюджвер:
- Протираем кабачки и лук по отдельности, или пропускаем их через миксер, после чего выделившийся сок выливаем, отжимаем массу и вновь отливаем сок
- Сливочное масло растапливаем в кастрюле, кладем в него лук и обжариваем его
- Добавляем кабачки и жарим еще пару минут
- Снимаем кастрюлю с огня, охлаждаем до теплого состояния
- Добавляем в теплую массу муку, сыр, соль, перец и укроп
- Разбиваем в массу яйца и тщательно перемешиваем
- Нагреваем отдельно в сковородке растительное масло (не обожгитесь – главное – безопасность труда и гигиена на рабочем месте!)
- Добавляем в масло приготовленную массу по столовой ложке и обжариваем с двух сторон.
Омлет с цуккини
Цуккини – это такие тонкие и симпатичные кабачки, если кто забыл. Просто сейчас модно так называть этот сорт кабачков – цуккини. Звучит аппетитно.
Как готовить омлет с цуккини? В принципе, так же, как и другие омлеты, а именно:
- Моем, чистим, мелко режем 1 большую испанскую луковицу (можно и не испанскую), и граммов 300 цуккини (это примерно три штуки). Однако, гораздо лучше цуккини натереть на крупной тёрке, а не резать. После чего отжать в марле или в салфетке.
- Потушить цуккини и лук в сливочном масле на среднем огне. Тушить примерно минут 6-8, перемешивая иногда.
- На указанное количество продукта, взбить 8 яиц, добавить щепотку мускатного ореха, посолить, поперчить, залить цуккини, продолжая держать на огне, разумеется.
- Не размешивать, дождаться, пока нижняя половина затвердеет, после чего деревянной лопаточкой отделить омлет от днища (если немного пристал), и, подкинув, как блин (не очень высоко и не расплескивая), перевернуть “омлетный блин”.
- Убавить огонь со среднего до малого и продолжать жарить еще несколько минут, до затвердения омлета.
Завтрак – отличный! Или ужин, если не хочется на ночь чувствовать тяжесть в желудке, но идти спать с ощущением сытости и спокойной совести.
Кстати, так готовят омлет с цуккини на Кипре. Оттуда рецепт и привезен.
Кабачковые оладьи с сыром
Напоследок, рецепт, который нам был подарен одной читательницей и который, наверняка, вам понравится:
Все просто как дважды-два – единственное, что вам понадобится, это немножко времени на то, чтобы с натертого кабачка стек сок. Все остальное делается за считанные минуты.
Натираем средний кабачок на терке (у меня были молодые кабачки, поэтому я с семечками не заморачивалась). Если кабачок уже “в возрасте”, то семечки, конечно, лучше вырезать. Выкладываем его в душрлаг и даем стечь лишнему соку. Солим, перчим, добавляем травки-специи по вкусу. Кладем 1 столовую ложку сметаны без горки и 1/3 ч. ложки соды. Туда же отправляем горсть натертого сыра (я взяла какой был в холодильнике, остатки), добавляем 3 столовые ложки муки и все перемешиваем. Если есть желание, добавьте в тесто столовую ложку кукурузной муки или кус-куса, но это уже изыски.
На хорошо разогретую сковородку выкладываем столовую ложку теста, разравниваем и жарим оладушки с каждой стороны до румяной корочки. Очень-очень вкусно с утра на завтрак со сметанкой или любым другим соусом по вкусу.
Хорошего, солнечного вам дня! И приятного аппетита!