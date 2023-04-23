Рецепты блюд из кабачков из кухни разных народов

Рецепты разных вкусных блюд с кабачками: кабачковое карри, кабачки по-флорентински, мюджвери (мюджвер), омлет с цуккини, кабачковые оладьи с сыром.

Кабачки давно заняли почетное место в нашей кухне. И что мы с ними только не делаем, как только их не готовим. Кабачок очень привлекателен тем, что из него можно сотворить самые изысканные и в то же время недорогие блюда.

Известны самые разные сорта кабачков, от цуккини, но сорта «спагетти» (кстати, кабачки этого сорта могут храниться месяцами). И вот мы предлагаем любезным читателям несколько рецептов блюд с кабачками. Надеюсь, вам понравится.

Кабачковое карри

Рецепт найден на просторах Интернета, но автора, к сожалению, установить не удалось.

Для кабачкового карри мы берем:

Один небольшой кабачок Спагетти

4 средних картофелины

1 морковка

2 головки лука

Чайная ложка карри

Чайная ложка тмина

Пучок зелени: кинза, петрушка, любисток

Готовим кабачковое карри быстро и просто:

Овощи все сразу помыть, посушить на полотенце Кабачок почистить от кожуры и семечек Порезать крупными кусочками Сковородку поставить на небольшой огонь Положить немного топленого масла В разогретую сковородку положить нарезанный кабачок и закрыть крышкой Почистить картошку и морковку Картошку порезать также крупными кусочками Морковку можно порезать мелкой соломкой или кружочками в форме улыбки Добавить в сковородку картошку с морковкой, перемешать с кабачком Все закрыть крышкой и тушить на маленьком огне Лук почистить и порезать крупными квадратиками Добавить к овощам в сковородку и тушить около 15 минут В конце посолить, добавить карри и тмин Порезать мелко зелень, положить в сковородку, перемешать и выключить. Кабачковое карри оставить в сковородке на 10 минут.

Кабачки по-флорентински

Изумительной вкусности (вкусноты? вкуснятскости?) блюдо. Однако, хоть и называются гордо – мол, по-флорентински, однако, помнится, наши мамы так же готовили, хотя, впрочем, многое зависит от зелени:

Полкило кабачков моем, срезаем с них кожицу, нарезаем кабачки ломтиками вдоль.

Насыпаем на блюдо граммов 100 муки пшеничной и обваливаем в неё ломтики кабачков.

Жарим кабачки в трёх столовых ложках оливкового масла.

Как только поджарятся со всех сторон (мы их перемешивать не забываем, однако), выкладываем на салфетку – пусть впитает масло.

В миске взбиваем три яйца и четыре столовые ложки молока (можно чуть-чуть подсолить), добавляем в смесь столовую

ложку зелени – петрушка, к примеру, майоран.

Готовим:

Кабачки укладываем на противень. Заливаем яичной смесью кабачки и ставим противень в духовку минут на 20 (нагреть до 220-250 градусов по Цельсию). Подаём горячими в качестве закуски.

Мюджвери (мюджвер)

Это турецкие сырно-овощные блинчики.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 килограмм

Три яйца

Лук – три луковицы средних размеров

Тертый овечий сыр – полтора стакана

Мука пшеничная – полтора стакана

Сливочное масло – пара столовых ложек

Растительное масло – для жарки

Измельченный укроп – много

Соль, черный перец молотый

Готовим кабачковый мюджвер:

Протираем кабачки и лук по отдельности, или пропускаем их через миксер, после чего выделившийся сок выливаем, отжимаем массу и вновь отливаем сок Сливочное масло растапливаем в кастрюле, кладем в него лук и обжариваем его Добавляем кабачки и жарим еще пару минут Снимаем кастрюлю с огня, охлаждаем до теплого состояния Добавляем в теплую массу муку, сыр, соль, перец и укроп Разбиваем в массу яйца и тщательно перемешиваем Нагреваем отдельно в сковородке растительное масло (не обожгитесь – главное – безопасность труда и гигиена на рабочем месте!) Добавляем в масло приготовленную массу по столовой ложке и обжариваем с двух сторон.

Омлет с цуккини

Цуккини – это такие тонкие и симпатичные кабачки, если кто забыл. Просто сейчас модно так называть этот сорт кабачков – цуккини. Звучит аппетитно.

Как готовить омлет с цуккини? В принципе, так же, как и другие омлеты, а именно:

Моем, чистим, мелко режем 1 большую испанскую луковицу (можно и не испанскую), и граммов 300 цуккини (это примерно три штуки). Однако, гораздо лучше цуккини натереть на крупной тёрке, а не резать. После чего отжать в марле или в салфетке. Потушить цуккини и лук в сливочном масле на среднем огне. Тушить примерно минут 6-8, перемешивая иногда. На указанное количество продукта, взбить 8 яиц, добавить щепотку мускатного ореха, посолить, поперчить, залить цуккини, продолжая держать на огне, разумеется. Не размешивать, дождаться, пока нижняя половина затвердеет, после чего деревянной лопаточкой отделить омлет от днища (если немного пристал), и, подкинув, как блин (не очень высоко и не расплескивая), перевернуть “омлетный блин”. Убавить огонь со среднего до малого и продолжать жарить еще несколько минут, до затвердения омлета.

Завтрак – отличный! Или ужин, если не хочется на ночь чувствовать тяжесть в желудке, но идти спать с ощущением сытости и спокойной совести.

Кстати, так готовят омлет с цуккини на Кипре. Оттуда рецепт и привезен.

Кабачковые оладьи с сыром

Напоследок, рецепт, который нам был подарен одной читательницей и который, наверняка, вам понравится:

Все просто как дважды-два – единственное, что вам понадобится, это немножко времени на то, чтобы с натертого кабачка стек сок. Все остальное делается за считанные минуты.

Натираем средний кабачок на терке (у меня были молодые кабачки, поэтому я с семечками не заморачивалась). Если кабачок уже “в возрасте”, то семечки, конечно, лучше вырезать. Выкладываем его в душрлаг и даем стечь лишнему соку. Солим, перчим, добавляем травки-специи по вкусу. Кладем 1 столовую ложку сметаны без горки и 1/3 ч. ложки соды. Туда же отправляем горсть натертого сыра (я взяла какой был в холодильнике, остатки), добавляем 3 столовые ложки муки и все перемешиваем. Если есть желание, добавьте в тесто столовую ложку кукурузной муки или кус-куса, но это уже изыски.

На хорошо разогретую сковородку выкладываем столовую ложку теста, разравниваем и жарим оладушки с каждой стороны до румяной корочки. Очень-очень вкусно с утра на завтрак со сметанкой или любым другим соусом по вкусу.

Хорошего, солнечного вам дня! И приятного аппетита!