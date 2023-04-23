Тысячи манифестантов, протестующих против добычи и использования полезных ископаемых, вышли на улицы

Демонстрации против климатических изменений состоялись в субботу, 22 апреля, в ряде городов Квебека.

В субботу, 22 апреля, по всему Квебеку прошли многочисленные манифестации, участники которых требовали немедленного прекращения использования полезных ископаемых и массовых инвестиций в социальные сферы. То есть, демонстранты требовали прекратить отпавливать дома мазутом, прекратить использовать природный газ во всех областях жизни, прекратить добычу нефти и производство бензина и так далее.

Не менее ста семидесяти общественных организаций объединились для проведения демонстрации. Большая часть из них немногочисленна, но, как известно главное не численность, а умение себя показать.

По словам организаторов, в Монреале на демонстрацию протеста вышли семь тысяч человек, скандирующих гневные лозунги, такие, как «добыча ископаемых — это преступление против человечества» или же «газ и нефть не должны быть!». Были замечены плакаты с призывами сделать весь общественный транспорт Квебека бесплатным и плакаты с требованием конфисковать капиталы у крупных компаний в пользу развития лесов! Одновременно демонстранты выдвигали требования наказать полицию за необоснованные меры по предовтращению беспорядков, гневно протестовали проти права полицейских на оружие (по меньшей мере, такие плакаты мелькали). По меньшей мере на одном плакате фигурировал лозунг – «запретить авиаперелёты!» (из-за использования топлива и загрезнения среды).

Среди семи тысяч участников было много детей, судя по интервью с некоторыми из них, детям было аж по 11 лет, но они уже решили протестовать против бензина. Была замечена и девочка шести лет, с плакатом – «белые медведи страдают из-за таяния льдов, спасём их!» Её отец гордо рассказал, что воспитывает ребёнка в духе защиты природы. Он также сказал, что его семья избавилась от автомобиля и теперь передвигается на велосипеде и на общественном транспорте. Похвально!

Демонстрация в Монреале длилась три часа и проходила, судя по сообщению полиции, без особых эксцессов, хотя пара мусурных ящиков была опрокинута активистами борьбы за чистоту, и мусор разлетелся по улицам. После прохождения манифестантов на тротуарах остались пустые стаканчики, обёртки от еды, фантики, а мусорные ящики сиротливо ждали, когда же экологисты соизволят аккуратно сложить остающий после марша в эти ящики. Впрочем, не будем кривить душой, мусора было гораздо меньше, чем после прохождения демонстрантов в пользу Греты, впрочем, тогда и народу собирали раз в сто больше. Тем временем город Монреаль буквально стонет от кучи мусора на улицах, особенно много его почему-то не в заводских районах, а около школ и колледжей. А 90% участников манифестаций (на взгляд со стороны) – молодёжь школьного возраста. Но выйти на субботник и убрать территорию не так интересно, как пройтись маршем по центру города.

В городе Квебек тоже собрились не менее семи тысяч человек, демонстрации, хотя и не такие многочисленные, прошли в Жольет, Труа-Ривьер, Шербрук, Шикутими, Руйн-Норанда, Римуски и Бе-Комо.