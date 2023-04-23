Одна из самых известных телеведущих Квебека покидает эфир из-за тяжёлой болезни

Глава программ новостей канала TVA, самого популярного телеканала в Квебеке, объявила о вынужденном уходе с канала на лечение от рака. Печальная весть.

Софи Тибо (Sophie Thibault), одна из самых известных и узнавемых телеведущих Квебека, объявила о своём уходе с поста директора программ теленовостей канала TVA. Она прекращает вести передачи новостей и приостанавливаем все остальные деловые отношения с самым популярным каналом на квебекском телевидении.

Одна из самых любимых ведущих расскзаала в своём последнем появлении на телеэкране, что ей приходится покинуть эфир из-за тяжёлой болезни — у неё рак. Но Софи надеется на успешное лечение и на возвращение к любимой работе.

Новость печальная, но все мы надеемся, что телеведущая вернется к работе после лечения.

Софии Тибо 62 года, она пришла на канал в 1988 году и с тех пор никогда не покидала TVA. За 35 лет работы она вела разные программы, а в июне 2022 года, меньше года назад, она стала директором программы теленовостей, сменив ушедшего на пенсию Пьера Брюно.

Кроме работы на канале TVA, Софи Тибо известна и как замечательный фотограф. Больше всего она любит фотографировать дикую природу, лесных зверей и птиц, её работы выставлены в разных галереях и музеях Квебека. Она член клуба орнитологов Квебека.

К тому же, Софи пишет романы, как правило, книги о психологии людских отношений. Первый её роман «Какая мать, такова и дочь?»,опубликованный в 2009 году, стал бестселлером и получил замечательные отзыы критиков.

Софи Тибо — кавалер Национального ордена Квебека.

Пожелаем Софи успехов в тяжёлой борьбе с болезнью и возвращения к работе! Её ждут сотни тысяч жителей Квебека.