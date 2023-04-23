Жители Квебека и доступ к жилому рынку

По сравнению с другими канадцами, жители Квебека меньше озабочены расходами, связанными с владением домом, а также с меньшей вероятностью изменят свой образ жизни или отложат некоторые важные события, чтобы купить дом.

По сравнению с другими канадцами, жители Квебека меньше озабочены расходами, связанными с владением домом, а также с меньшей вероятностью изменят свой образ жизни или отложат некоторые важные события, чтобы купить дом.

Об этом, в частности, свидетельствует ежегодный опрос RBC о тенденциях на рынке жилья.

Действительно, если 35 % респондентов в Квебеке ожидают, что заплатят за дом меньше, чем год назад, то 34% говорят, что с оптимизмом смотрят на рынок жилья в следующем году (по сравнению с 30% в других странах Канады).

Согласно опросу RBC, это может объяснить, почему 34 % респондентов в Квебеке меньше озабочены покупкой дома или его наличием в течение следующего года (по сравнению с 48% в других местах Канады).

МЕНЬШЕ КОМПРОМИССОВ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ

Что касается баланса, которого необходимо достичь, чтобы иметь возможность покрывать расходы, связанные с владением домом, примерно каждый пятый респондент из Квебека заявил, что он сократил или должен будет сократить расходы на свой брак (17 %), что он отложил или придется отложить момент рождения детей (17 %), или прожили или должны будут проживать дольше в доме своих родителей (17%), чтобы иметь возможность купить дом. Для сравнения, эти проценты составляют 36 %, 40% и 35% соответственно среди респондентов из других стран страны.

Кроме того, только 42% респондентов в Квебеке были бы готовы отложить свой отпуск или снизить его стоимость, и только 35% могли бы отложить крупные покупки, чтобы позволить себе купить дом. Среди респондентов из других стран Канады эта доля составляет 71% и 72% соответственно.

КОНЕЦ РЫНКА В ПОЛЬЗУ ПРОДАВЦОВ ?

Хотя, как показывает опрос RBC, 51% респондентов в Квебеке считают, что на рынке жилья по-прежнему доминируют продавцы, этот процент снизился по сравнению с 2022 годом (77%), « что может указывать на то, что многие жители Квебека считают, что пик пройден ».

Таким образом, многие из них, возможно, не будут долго ждать, прежде чем купить недвижимость, поскольку 23 % респондентов считают, что у них будет короткий период, чтобы воспользоваться преимуществами снижения цен на недвижимость, в то время как 40 % считают, что всплеска роста цен на недвижимость не будет дома, когда восходящий тренд возобновится.

МЕНЬШАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ СЕМЬИ

Согласно опросу, 68% респондентов в Квебеке заявили, что не хотели бы давать деньги своему ребенку или ближайшему члену семьи на покупку дома (по сравнению с 58% в остальной части Канады).

Фактически, 43 % упомянули, что они предпочли бы помочь своему ребенку или ближайшему родственнику сэкономить, позволив ему жить в своей крыше над головой, а не давая ему деньги (по сравнению с 48% в остальной части Канады).

Напротив, респондентам, которые заявили, что готовы оказать финансовую поддержку, они выделят в среднем 56 479 долларов (по сравнению с 29 598 долларами в 2022 году). По всей стране эта сумма в среднем составляла 71 016 долларов.

Опрос РБК проводился онлайн с 10 по 23 января 2023 года среди 2756 канадцев с использованием приложения LEO (небольшое мнение).

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