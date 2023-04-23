Алла Сиднева, педагог Детского Центра «Мечта»: «Общайтесь с детьми! И меньше оставляйте их наедине с гаджетами!»

И вновь о Детском Центре «Мечта». Полезную и важную информацию сегодня нам предоставила Алла Сиднева, соучередитель центра и педагог дошкольного образования.

И вновь о Детском Центре «Мечта». Полезную и важную информацию сегодня нам предоставила Алла Сиднева, соучередитель центра и педагог дошкольного образования.

Алла Владимировна остановилась на очень важной и повседневной проблеме дня сегодняшнего: наличие гаджетов у маленьких детей, и как следствие – задержка речи ребенка. Да, безусловно, слишком занятым родителям проще дать ребенку телефон и заняться своими делами. Но расхлебывать последствия этих вырванных свободных минут может быть очень непросто.

Ребенок должен слышать речь, обращенную к нему, ребенок должен вживую, а не виртуально общаться. Иначе это приведет к проблеме. Недаром с развитием всяких компьютерных технологий и избытком гаджетов в каждой семье проблема речевого развития стала болезненно-актуальной. И классы, где детей подтягивают в технике речи, есть практически в каждой школе, чего не было за неимением необходимости еще, скажем, два десятка лет тому назад.

Детям необходимо много двигаться, всячески развивать мелкую моторику, общаться, не видеть этот мир плоским. А значит, активно включаться в жизненный процесс, который происходит за пределами экрана компьютера или телевизора.

В «Мечте» детки начинают заниматься с 2-х летнего возраста по программе «Суперкроха», учатся познавать мир. А уже в игровой форме знакомиться с буквами, с героями сказок, со знаками и цифрами начинают с 4-х лет, придя в подготовительный класс. И правильная подача такого материла стимулирует ребенка учиться, самостоятельно прочесть слово, затем другое… И это помогает впоследствии и в местной школе быстрее научиться читать.

Дети учатся, да. Но им нужно и движение. Поэтому со следующего учебного года в программу для малышей будет добавлен урок подвижных игр.

Для чего нужна «Мечта»? Для того, чтобы дать детям возможность постичь больше, научить учиться. Хоть это и звучит тавтологично, это именно так. Всему нужно учиться и делать каждое дело правильно. В том числе и учиться! И конечно, «Мечта» – это великолепный социум, в котором дети учатся общаться, дружить и взаимодействовать!

И вместе с Аллой Владимировной, мы приглашаем вас в мечту! А точнее – в «Мечту», которая поможет каждому ребенку стать ярче, индивидуальнее, грамотнее и разносторонее развиться в компании потрясающих учителей и замечательных одноклассников!