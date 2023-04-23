В Белом доме опасаются риска дефолта из-за нежелания Байдена говорить с Маккарти

Некоторые представители американской администрации всерьез обеспокоены угрозой дефолта в США из-за отсутствия переговоров по повышению потолка госдолга между президентом страны Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти.

Некоторые представители американской администрации всерьез обеспокоены угрозой дефолта в США из-за отсутствия переговоров по повышению потолка госдолга между президентом страны Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти.

“Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные представители, сфокусированные на экономических вопросах, в частном порядке выражали большее беспокойство серьезностью вероятности дефолта”, — говорится в публикации.

По данным издания, между Белым домом и спикером отсутствует не только официальная, но и неформальная коммуникация по повышению потолка госдолга, а Байден и Маккарти ведут все обсуждения только в публичной плоскости во время своих выступлений и заявлений в медиа.

Ранее в среду Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 триллиона долларов, предусматривающий экономию в размере более 4,5 триллиона долларов и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил спикер, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.

Позже Маккарти пообещал провести законопроект через палату представителей, после чего он должен направиться в контролируемый демократами сенат. Однако, по мнению собеседников Politico, остается не ясно, сможет ли Маккарти добиться большинства голосов в палате, не говоря уже о сенате.

“Если они проведут (законопроект), то мы собираемся подвесить его вокруг их умеренных шей”, — цитирует издание слова одного из своих источников, раскрывшего планы демократов в сенате.

Что касается самого Байдена, то по данным журнала, президент “научился” в администрации экс-президента Барака Обамы, находившегося в схожей ситуации с республиканцами в 2011 году, что Белый дом не должен позволить конгрессу сделать вопрос самого потолка госдолга предметом обсуждений.

В американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Однако Байден отказался от переговоров с Маккарти и продолжил требовать, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.