Иммиграция с Александрой Мельниковой.Грядут изменения в экспресс энтри! Какие? Кого будут приглашать?

Уже несколько месяцев подряд я публикую периодические статьи о том, что система экспресс энтри будет меняться, а подход у кого больше баллов, тот и приглашается на ПМЖ поменяется на более практический.

Наконец-то у нас появилась информация о том, как именно будет меняться система и кого будут приглашать федеральные власти. Конечно, для каждой группы приглашенных нужно будет иметь определенный бал, но это уже не будет что-то заоблачно высокое, а просто минимальное количество баллов для той или иной категории. Какие это группы?

Федералы будут отбирать специалистов, чьи профессии востребованы на федеральном уровне. Исходя из данных 2019-2021 годов это супервайзеры пищевой промышленности, администраторы, финансовые специалисты и бухгалтеры, супервайзеры розничных продаж, инженеры компьютерщики и дизайнеры, маркетологи, специалисты по рекламе и маркетингу, повара, программисты и медиа девелоперы, аналитики информационных систем, техники служб поддержки и менеджеры ресторанного бизнеса. Отдельные квоты выделены на международных студентов, которые получили образование в Канаде. «Группа мировых талантов» также пойдет отдельным приоритетом. Туда входят чаще всего выдающиеся ученые, исследователи, редкие специалисты в информационных технологиях (чаще всего это кибербезопасность и программирование), химики, фармацевты и другие ученые. И, конечно же, в рамках программы повышения количества франкофонов в федеральной Канаде, отдельным потоком будут идти франкофоны, то есть те, кто прикладывает тест по французскому языку либо по двум сразу.

На практике это будет выглядеть следующим образом:

федералы пригласили подать на ПМЖ, например, 1207 франкофонов из бассейна экспресс энтри с минимальным баллом в 350 поинтов.

Или, система экспресс энтри разослала 508 приглашений подать на ПМЖ следующим специалистам с минимальным баллом 402 (и идет список специалистов, которым выслали приглашение)

Или, экспресс энтри пригласила 709 выпускников подать на ПМЖ, главное требование было иметь канадское образование и минимальный балл в 370 поинтов.

Конечно, это никак не означает, что остальных приглашать не будут, но тем, кто не будут входить в приоритетные группы, придется побороться за место под солнцем, так как их проходные баллы никто уменьшать не собирается.

Хочется обратить ваше внимание, что сейчас, как никогда нужно знать, как правильно открыть профиль в экспресс энтри, какую профессию задекларировать, ориентироваться в канадской иммиграционной системе, в канадском рынке труда и понимать как спрогнозировать и предугадать следующий отбор.

Если вам нужно сопровождение или помощь в открытии профиля в системе экспресс энтри, пожалуйста, вышлите нам запрос на емейл: info@skiimmigration.com

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755,

website: www.skiimmigration.com