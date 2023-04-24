Revenue Quebec “может” дать вам отсрочку в этом году

Еще свежо в памяти то, что все мы несколько дней проспали в холодных домах и потеряли недельную зарплату на закупках продуктов, но не унывайте! Revenu Québec объявила, что будет проявлять “гибкость” в отношении клиентов, пострадавших от ледяного шторма.

Еще свежо в памяти то, что все мы несколько дней проспали в холодных домах и потеряли недельную зарплату на закупках продуктов, но не унывайте! Revenu Québec объявила, что будет проявлять “гибкость” в отношении клиентов, пострадавших от ледяного шторма.

“После последствий, вызванных плохими погодными условиями, которые затронули большую часть мегаполиса и его окрестности 5 апреля, Revenu Québec объявило, что будет проявлять гибкость в отношении клиентов, которые пострадали от последствий ледяного дождя и для которых своевременное выполнение налоговых обязательств поставлено под угрозу”.

Граждане и предприятия выразили обеспокоенность по поводу своей способности подать документы в установленные сроки, то есть до 1 мая. “По этой причине Revenu Québec хочет заверить их: она чувствительна к ситуации, с которой они сталкиваются, и проявит гибкость по отношению к ним”.

Конечно, это ни в коем случае не является гарантией для всех, кто подает заявление, как объясняет Revenu Québec: “Граждане могут, при необходимости, подать запрос о гибкости в отношении процентов и штрафных санкций, используя форму MR-94.1 (доступна по адресу https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/mr-94-1/ ) Revenu Québec проанализирует это в каждом конкретном случае основе и предпримет соответствующие действия в зависимости от специфики каждого случая”.

На самом деле, большинству налогоплательщиков Квебека, по-прежнему не везет, когда речь заходит о возмещении их убытков, понесенных во время отключения электроэнергии после шторма, которое в некоторых районах продолжалось до шести полных дней. Семьи выбрасывали испорченные продукты из холодильников и морозильных камер. А ведь многие закупились гораздо больше обычного, планируя отмечать католическую Пасху и еврейский Песах.

И это несмотря на то, что генеральный аудитор Квебека раскритиковал Hydro-Québec за неспособность должным образом спланировать, составить бюджет и выполнить важные работы по профилактическому обслуживанию своей сети; и несмотря на хорошо известные задержки – в некоторых случаях до пяти лет – с обрезкой деревьев в различных районах Монреаля, которые были значительным причиной обрывов линий электропередач и дорожно-транспортных происшествий, которые погрузили сотни тысяч монреальцев во тьму и изводили дороги Монреаля более недели, и продолжают препятствовать безопасному передвижению по городским улицам и в парках по всему острову.