Установка лежачих полицейских на дорогах CDN/NDG обеспечит безопасную езду в секторе

Установка “лежачих полицейскаих” для успокоения дорожного движения и повышения безопасности

Возможно, вам захочется притормозить в этом районе в течение следующих нескольких месяцев, хотя бы по той причине, что вскоре ваша поездка может стать немного более ухабистой благодаря новым “лежачим полицейским”, которые будут установлены в 20 местах района, начиная со следующего месяца.

Компания Sintra inc. получила контракт на сумму 386 086 долларов на установку 700 погонных метров лежачих полицейских на различных дорогах в CDN/NDG , общая стоимость которого составила 519 694 доллара.

Меры по успокоению дорожного движения будут представлять собой стандартные лежачие полицейские шириной 4 погонных метра, которые изменят поведение автомобилистов, снизят скорость транспорта, предотвратят сквозное движение и сведут к минимуму конфликты между различными участниками дорожного движения. Вывески и нанесение разметки краской выполняются службами районов Розмонт–Ла-Петит-Пэтри и предусмотрены контрактом на строительство.

Это мероприятие на 100% финансируется округом, при этом 300 000 долларов поступят из PDI на 2023 год, выделенного на меры по ограничению дорожного движения, и 174 550 долларов будут взяты из прибыли 2021 года, выделенной на меры по ограничению дорожного движения. Ожидается, что работы начнутся в мае или июне и будут завершены к концу августа или началу сентября.