Розничные продажи в Канаде снизились на 0,2%

Розничные продажи в Канаде сократились на 0,2% относительно предыдущего месяца

Розничные продажи в Канаде сократились на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано снижение показателя на 1,6%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали падение продаж на 0,5%. Объем продаж в феврале составил 66,339 млрд канадских долларов.

Снижение было в основном связано с уменьшением продажам на АЗС.

В годовом выражении розничные продажи в Канаде в позапрошлом месяце выросли на 4,3%.

Динамика розничных продаж без учета автомобилей оказалась слабее прогнозов. В феврале продажи сократились на 0,7% относительно предыдущего месяца после роста на 0,9% в январе. Эксперты ожидали нулевого изменения показателя. В номинальном выражении показатель составил 48,454 млрд канадских долларов. В годовом отношении продажи без учета авто увеличились на 3,2%.

Как мы уже сообщали ранее, потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в марте 2023 года выросли на 4,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 5,2% в феврале и стала минимальной с августа 2021 года. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде увеличились на 0,5%.

Без учета энергоносителей и продуктов питания годовая инфляция составила 4,5% после 4,8% месяцем ранее.

Цены на продукты питания выросли на 0,2% за март и на 8,9% – в годовом выражении. Одежда и обувь подорожали ли на 1,3% за месяц и на 2,4% за год. Расходы на транспорт повысились на 0,7% за месяц и на 0,3% в годовом выражении. Цены на жилье увеличились на 0,4% и на 5,4%, соответственно. Цены на бензин выросли на 1,2% за март и упали на 13,8% – за год.