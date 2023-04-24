Канадский бизнесмен, привёзший в Россию Coca-Cola и Cirque du Soleil, потратил миллион долларов на экологию

Крейг Кохон сделал довольно нестандартную карьеру. 59-летний канадец из Лондона помог вывести Coca-Cola в Россию в начале 90-х, а также был совладельцем Cirque du Soleil.

Крейг Кохон сделал довольно нестандартную карьеру. 59-летний канадец из Лондона помог вывести Coca-Cola в Россию в начале 90-х, а также был совладельцем Cirque du Soleil.

Когда Кохон решил рассчитать свой углеродный след за всю свою жизнь, от детства до настоящего времени, он получил эквивалент 8147 метрических тонн углекислого газа, что в 28 раз превышает среднемировой показатель.

«Я чувствую, что на 100 процентов ответственен и на 100 процентов виновен в своём личном ущербе миру. Но я на 100 процентов не виноват, потому что на углублённым уровне не знал о последствиях», — сказал Кохон в интервью Bloomberg Green на 100-й день похода, когда он шёл вдоль Дуная в Венгрии.

В апреле 2022 года Кохон обратился к Patch, компании по углеродному кредитованию, чтобы узнать, как он может поддержать проекты по удалению углерода. Он хотел полностью компенсировать собственный след. Ценник за «избавление» составил около 1 млн долларов. Кохон принял решение потратить на это свой пенсионный фонд.

После этого бизнесмен решил отправиться в путь: пройти пешком из Лондона в Стамбул, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Этакое «паломничество» протяжённостью более 4 тыс. км. Кохон поставил перед собой задачу преодолевать около 30 км каждый день в течение 153 дней, встречаясь по пути с политиками и обычными людьми и приглашая бизнес-лидеров и климатических активистов присоединиться к нему. И пока справляется с ней. Он планирует попасть в Стамбул 5 июня – в день своего 60-летия.

«Я чувствую себя очень благодарным за то, что у меня есть возможность построить новый тип сознания с некоторыми важными людьми. Сознание, которое у нас есть сейчас, касается роста, успеха, денег. Это про потребительство. <…> Мы могли начать сочувствовать нашей коллективной экзистенциальной угрозе, которой является чрезвычайная климатическая ситуация», – говорит Кохон.