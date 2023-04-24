Канадские учёные выяснили, что частота секса влияет на чувство значимости между возлюбленными

В исследовании участвовали около 870 пар. Они заполнили опросник, посвященный интимной жизни с партнером, а также тому, насколько они удовлетворены отношениями и чувствуют себя значимыми.

Учеными, работающими в Университете Торонто, было установлено, что чувство значимости одного из супругов в семейной паре может зависеть от того, насколько часто происходят сексуальные контакты между ними. Результаты, которые они получили в ходе своей работы, они опубликовали в одном из научных журналов.

Исследователи предполагают, что взаимодействия, а также различные обязательства между людями могут способствовать тому, как формируется межличностная значимость в паре. Но, что интересно, ученые до этого не изучали, как сексуальное взаимодействие пары может влиять на данный факт.

В рамках проведенного исследования участвовали примерно 870 пар. Для них был проведен онлайн-опрос, где они рассказывали об интимной жизни со своим партнером, а также отвечали, удовлетворены ли они отношениями в паре и чувствуют ли себя значимыми для своей второй половинки.

В итоге выяснилось, что чем чаще происходят сексуальные контакты в паре, тем более значимыми себя считают супруги для своих возлюбленных. Это указывает также на чувство глубокой удовлетворенности теми отношениями, которые у них есть. А это также оказывает влияние на то, насколько часто происходят интимные контакты.