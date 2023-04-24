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Новости Канадские учёные выяснили, что частота секса влияет на чувство значимости между возлюбленными

Канадские учёные выяснили, что частота секса влияет на чувство значимости между возлюбленными

Виктория Христова Апр 24, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские учёные выяснили, что частота секса влияет на чувство значимости между возлюбленными отключены 53 Просмотров

В исследовании участвовали около 870 пар. Они заполнили опросник, посвященный интимной жизни с партнером, а также тому, насколько они удовлетворены отношениями и чувствуют себя значимыми.

Учеными, работающими в Университете Торонто, было установлено, что чувство значимости одного из супругов в семейной паре может зависеть от того, насколько часто происходят сексуальные контакты между ними. Результаты, которые они получили в ходе своей работы, они опубликовали в одном из научных журналов.

Исследователи предполагают, что взаимодействия, а также различные обязательства между людями могут способствовать тому, как формируется межличностная значимость в паре. Но, что интересно, ученые до этого не изучали, как сексуальное взаимодействие пары может влиять на данный факт.

В рамках проведенного исследования участвовали примерно 870 пар. Для них был проведен онлайн-опрос, где они рассказывали об интимной жизни со своим партнером, а также отвечали, удовлетворены ли они отношениями в паре и чувствуют ли себя значимыми для своей второй половинки.

В итоге выяснилось, что чем чаще происходят сексуальные контакты в паре, тем более значимыми себя считают супруги для своих возлюбленных. Это указывает также на чувство глубокой удовлетворенности теми отношениями, которые у них есть. А это также оказывает влияние на то, насколько часто происходят интимные контакты.

 

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