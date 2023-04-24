Рынок жилья Канады: что будет дальше после последнего решения Национального банка Канады?

Отсутствие новостей стало хорошей новостью для канадского ипотечного рынка, где заявление Банка Канады от 12 апреля касалось решения сохранить процентные ставки там, где они помогают придать дополнительную степень уверенности и укрепить мнение о том, что все движется в правильном направлении.

Это точка зрения Ratehub.ca соучредитель и со-исполнительный директор Джеймс Лэйрд, который рассказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что второе подряд удержание ставки центральным банком представляет собой заметное изменение по сравнению с агрессивной политикой повышения ставок, которую он проводил в течение предыдущих 12 месяцев.

“Благодаря этому объявлению возросла стабильность и понимание, в то время как в прошлом году казалось, что Банк временами был удивлен различными факторами”, – сказал он. “Похоже, что на данный момент это не так, и события медленно, но неуклонно развиваются так, как они ожидали”.

Многие домовладельцы, получившие ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой, увидели, что их ежемесячные платежи увеличились одновременно с повышением процентных ставок, что привело к повышению ключевой процентной ставки Банка с четверти процентного пункта до 4,5% с марта прошлого года.

Стоимость заимствований для этих канадцев остается высокой, но не увеличилась в течение двух последовательных решений Банка Канады. Несмотря на неудивительное объявление от 12 апреля, рынки облигаций остались относительно без изменений, сохранив фиксированные ставки на прежнем уровне.

“Это всего лишь второй месяц, когда переменные и HELOC (кредитные линии для собственного капитала) не растут. Так что это что-то новенькое”, – сказал Лэрд. “Это именно то, чего ожидали люди, так что это также означает, что фиксированные ставки не изменятся сегодня по сравнению со вчерашним днем, поскольку не было никаких сюрпризов.

“Итак, хотят ли люди, чтобы ставки упали или чтобы Банк говорил о снижении ставок? Они, конечно, хотят этого, но мы находимся в промежуточном положении, где, по крайней мере, у нас есть стабильность, а не постоянно растущие ставки с неизвестной конечной ставкой ”.

Управляющий Банком Тифф Маклем на пресс-конференции, сопровождавшей последнее решение, указал, что снижение ставок маловероятно до конца 2023 года, и подтвердил, что Банк остается открытым для перспективы дополнительных повышений, если инфляция не замедлится так быстро, как надеялись.

Тем не менее, Лэйрд сказал, что за исключением неожиданных событий – “переменной, которая выходит из–под контроля” – худшее из повышений ставок, по-видимому, находится в зеркале заднего вида, поскольку инфляция находится на пути к целевой ставке Банка.

По словам Лэйрда, акцент Маклема на том, что Банк готов двигаться дальше в отношении процентных ставок, может быть намеренным использованием более ястребиных формулировок, чем его базовый сценарий или наиболее вероятный план, как средство убедиться, что рыночные прогнозы не сбываются, и жестко контролировать ожидания.

“В некотором роде хорошо иметь такую угрозу, что повышение ставок все еще может обсуждаться”, – сказал он. “Я думаю, что это помогает их делу, сохраняя ястребиный тон без дальнейшего повышения ставок.

“У них есть, в некотором смысле, два инструмента. Есть сама политика ставок, но есть и их язык. Конечно, политика повышения ставок гораздо более эффективна, но эмоции и настроения людей также имеют значение, и поэтому они могут использовать этот язык как инструмент для замедления темпов роста – и я думаю, что они должны были это сделать, и они это сделали ”.

Заявление Банка мало что изменило в прогнозах рынка жилья на оставшуюся часть 2023 года, сказал Лэйрд, который продолжает развиваться в основном так, как ожидалось: с умеренным интересом со стороны дисциплинированных покупателей, которые не готовы сильно отклоняться от указанной цены, чтобы приобрести недвижимость.

“Есть дома, которые участвуют в нескольких торгах, но участники остаются дисциплинированными и придерживаются своего номера, и если они его не получат, прекрасно – они переходят к следующему”, – сказал он.

“И тогда продавцы, в некотором смысле, такие же – они не собираются просто снижать цену до любой, чтобы заключить сделку. На самом деле по обе стороны стола, участники торгов и продавцы, ни те, ни другие не моргают”.

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