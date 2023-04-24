Канада из соображений безопасности приостановила работу посольства в Судане

Работу своего посольства в Судане в связи с ухудшением ситуации в этой стране приостановила Канада, сообщает пресс-служба канадского МИД.

Работу своего посольства в Судане в связи с ухудшением ситуации в этой стране приостановила Канада, сообщает пресс-служба канадского МИД.

Министерство констатирует в своем заявлении ухудшение ситуации в Судане и невозможность в связи с этим гарантировать безопасность сотрудников посольства.

«После консультаций с послом Канады в Судане было принято решение временно приостановить нашу деятельность в Судане», — сказано в сообщении.

Временно дипломаты будут работать за пределами Судана, где в безопасности будут исполнять свои обязанности. После улучшения ситуации посольство сразу же снова заработает в Хартуме.

Напомним, в Судане с середины апреля начались боевые столкновения между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Число погибших достигло 600 человек.

Помимо непосредственных боевых действий обе стороны ведут большую информационную войну в СМИ и соцсетях, делая заявления о своих успехах и опровергая заявления противника.

С 21 апреля по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр стороны объявили перемирие длительностью в три дня. 22 апреля сотрудники посольства США были эвакуированы из Судана. 23 апреля эвакуацию посольства начала Франция. Нидерланды, Испания, Италия и Швеция также сообщили о скором начале эвакуации.