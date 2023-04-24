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Робот минёр на разминировании виадука на бульваре Милан. Фото Терри Лафорс, агентство QMI.

Чрезвычайное происшествие на шоссе под Монреалем

Megan Jorgensen Апр 24, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 123 Просмотров

Чрезвычайное происшествие на шоссе в Броссаре, были вызваны сапёры для разминирования

Возможно, на шоссе А-10 была оставлена бомба. Подробностей происшествия пока нет, но полиция предупреждает о возможных задержках в движении.

В воскресенье, 23 апреля, силы правопорядка Монреаля и Квебека были подняты по тревоге в связи с обнаружением подозрительного пакета в непосредственной близости от шоссе номер 10, в районе Броссара. Пакет был обнаружен примерно в 12 часов пополудни под виадуком, который пересекает бульвар Милан.

Полиция начала широкомасштабную полицейскую операцию по ликвидации потенциальной угрозы, в первую очередь, перекрыв шоссе А10 между шоссе А30 и дорогой R134 (бульвар Taschereau), равно, как и прилегающие улицы. Движение было закрыто полностью, объездные пути тоже, в связи с чем во всём районе выстроились гигантские пробки, достигающие двух километров длины, а в районе моста Шамплен машины стояли на протяжении трёх километров.

По словам свидетелей, в районе обнаружения подозрительного пакета был замечен робот-сапёр, который используется при разминировании взрывчатых веществ.

Движение было возобновлено в 14 часов, но полиция предупреждает, что режим повышенной готовности сохраняется и что в ближайшие дни возможны перебои с автомобильным движением на южном берегу.. Никаких подробностей о том, чем было вызвано объявление тревоги и чем завершилась операция, пока объявлено не было.

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