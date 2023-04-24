Чрезвычайное происшествие на шоссе под Монреалем

Чрезвычайное происшествие на шоссе в Броссаре, были вызваны сапёры для разминирования

Возможно, на шоссе А-10 была оставлена бомба. Подробностей происшествия пока нет, но полиция предупреждает о возможных задержках в движении.

В воскресенье, 23 апреля, силы правопорядка Монреаля и Квебека были подняты по тревоге в связи с обнаружением подозрительного пакета в непосредственной близости от шоссе номер 10, в районе Броссара. Пакет был обнаружен примерно в 12 часов пополудни под виадуком, который пересекает бульвар Милан.

Полиция начала широкомасштабную полицейскую операцию по ликвидации потенциальной угрозы, в первую очередь, перекрыв шоссе А10 между шоссе А30 и дорогой R134 (бульвар Taschereau), равно, как и прилегающие улицы. Движение было закрыто полностью, объездные пути тоже, в связи с чем во всём районе выстроились гигантские пробки, достигающие двух километров длины, а в районе моста Шамплен машины стояли на протяжении трёх километров.

По словам свидетелей, в районе обнаружения подозрительного пакета был замечен робот-сапёр, который используется при разминировании взрывчатых веществ.

Движение было возобновлено в 14 часов, но полиция предупреждает, что режим повышенной готовности сохраняется и что в ближайшие дни возможны перебои с автомобильным движением на южном берегу.. Никаких подробностей о том, чем было вызвано объявление тревоги и чем завершилась операция, пока объявлено не было.