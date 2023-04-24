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Новости Авторы Меган Хорхенсен Забастовка федеральных госслужащих: ситуация осложняется
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Пикетчики в начале шоссе Оттава-Монреаль, перед офисом Министерства финансов Канады. Фото Симон Сегин-Бертран, газета Le Droit.

Забастовка федеральных госслужащих: ситуация осложняется

Megan Jorgensen Апр 24, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Общество, Работа, Экономика Оставить комментарий 92 Просмотров

Руководители профсоюза государственных служащих Канады решили усилить давление на власти

Профсоюз предупредил о начале пикитирования «стратегрических объектов» и полном прекращении работы на определённых участках.

Если после начала забастовки государственных служащих Канады казалось, что стороны готовы придти к соглашению, и работа, худо-бедно, продолжалась, а приостановлены были лишь действия на второстепенных направлениях (учёт, архивные операции и прочие не самые срочные дела), то ситуация резко обострилась после довольно жёсткой реакции правительства на забастовку. Мы уже упоминали об этом: Власти обвиняют профсоюз госслужащих в дезинформации, но развитие событий вынуждает жителей Канады присмотреться к происходящему с ещё большим вниманием.

Президент общеканадского профсоюза, точнее, альянса профсоюзов (l’Alliance de la fonction publique du Canada) Крис Айлвард (Chris Aylward) в ответ на предупреждения властей о недопустимости давления, прореагировал, скорее, ожидаемо. В интервью журналистам в воскресенье, 23 апреля он призвал к усилению давления, к действиям, направленным на усиление влияния на экономику страны с целью заставить Оттаву найти решение вопроса (… doivent influer davantage sur l’économie pour pousser Ottawa à trouver une solution).

В первую очередь, по словам президента ассоциации професоюзов, с понедельника, 24 апреля, будут организованы пикеты по всей стране. Пикетирующие встанут перед правитеьственными зданиями, у вокзалов, портов, в центре городов… Эти пикеты станут предупреждением властям о том, что если требования бастующих не будут выполнены, работники перейдут к более решительным действиям (хотя к каким именно, президент не озвучил, скорее всего, меры воздействия обсуждаются). Но был сделан намёк на то, что будет полностью остановлена обработка всех запросов, документов, писем, предупреждений, приёму и выписыванию штрафов и т. д. и т. п. То есть, бастующие предупреждают (пока вежливо), что они готовы парализовать работу правительственных учреждений на всех уровней.

В воскресенье, 23 апреля, пресс-секретарь правительства Канады Моника Гранадос ещё раз заявила, что право на забастовку служащих гарантируется Конституцией, стороны продолжают переговоры, но взаимоудобного решения пока нет

Напомним, что всего в забастовке принимают участие до 150 тысяч человек — членов разных профсоюзов.

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