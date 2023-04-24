Руководители профсоюза государственных служащих Канады решили усилить давление на власти

Профсоюз предупредил о начале пикитирования «стратегрических объектов» и полном прекращении работы на определённых участках.

Если после начала забастовки государственных служащих Канады казалось, что стороны готовы придти к соглашению, и работа, худо-бедно, продолжалась, а приостановлены были лишь действия на второстепенных направлениях (учёт, архивные операции и прочие не самые срочные дела), то ситуация резко обострилась после довольно жёсткой реакции правительства на забастовку. Мы уже упоминали об этом: Власти обвиняют профсоюз госслужащих в дезинформации, но развитие событий вынуждает жителей Канады присмотреться к происходящему с ещё большим вниманием.

Президент общеканадского профсоюза, точнее, альянса профсоюзов (l’Alliance de la fonction publique du Canada) Крис Айлвард (Chris Aylward) в ответ на предупреждения властей о недопустимости давления, прореагировал, скорее, ожидаемо. В интервью журналистам в воскресенье, 23 апреля он призвал к усилению давления, к действиям, направленным на усиление влияния на экономику страны с целью заставить Оттаву найти решение вопроса (… doivent influer davantage sur l’économie pour pousser Ottawa à trouver une solution).

В первую очередь, по словам президента ассоциации професоюзов, с понедельника, 24 апреля, будут организованы пикеты по всей стране. Пикетирующие встанут перед правитеьственными зданиями, у вокзалов, портов, в центре городов… Эти пикеты станут предупреждением властям о том, что если требования бастующих не будут выполнены, работники перейдут к более решительным действиям (хотя к каким именно, президент не озвучил, скорее всего, меры воздействия обсуждаются). Но был сделан намёк на то, что будет полностью остановлена обработка всех запросов, документов, писем, предупреждений, приёму и выписыванию штрафов и т. д. и т. п. То есть, бастующие предупреждают (пока вежливо), что они готовы парализовать работу правительственных учреждений на всех уровней.

В воскресенье, 23 апреля, пресс-секретарь правительства Канады Моника Гранадос ещё раз заявила, что право на забастовку служащих гарантируется Конституцией, стороны продолжают переговоры, но взаимоудобного решения пока нет

Напомним, что всего в забастовке принимают участие до 150 тысяч человек — членов разных профсоюзов.