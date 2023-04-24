Бум в вымогании денег через Интернет. Сколько ни предупреждай, жертв всё больше

Благодаря программам Искуственного интеллекта мошенники воруют всё изощрённей.

Мы неоднократно предупреждали об опасности интернет-мошенников. Деньги они вымогают десятками способов, но одним из самых распространённых давно уже стало установление “тёплых отношений” с потенциальной жертвой, а затем, когда удаётся войти в доверие, срочная и неотложная операция, вызволение ребёнка из беды, невозможность купить билет к любимому человеку из-за блокировки счётов в конкретной стране и т.д. и т.п. Некоторые теряют сотни тысяч долларов, пока, вдруг, не спохватываются.

В Квебеке уже в этом году одна женщина отправила “влюблённому” в неё человеку 40 тысяч долларов. Работники банков предупреждают клиентов об опасности перевода средств людям, которых эти клиенты и в глаза не видели, но не очень-то помогает.

Только в Канаде и только в прошлом году жертвы мошенников отправили вымогателям не менее 50 миллионов долларов! (речь об общей сумме потерь, не только о “добровольных” взносах на вызволение бабушки из тюрьмы или на срочную операцию для внучки).

К сожалению, наступил новый этап в этом прибыльном для воришек деле.

Как правило, завлечение жертвы проходит через три этапа: 1) знакомство, развитие интереса к общению со стороны жертвы 2) завоевание доверия в ходе постоянного общения 3) просьба о материальной помощи.

Самые хлопотные и требующие больших затрат времени и усилий – это первые два этапа. И часто эти два этапа обрываются из-за того. что потенциальная жертва вдруг что-то начинает подозревать или же из-за того, что мошенник не сумел правильно манипулировать выбранной жертвой. А так как вору приходится тратить большое количество времени на проведение операций, то именно эти усилия и препятствуют развитию дела.

С появлением Искусственного интеллекта манипулировать становится всё легче. Программа практически безошибочно может выделить интересы жертвы, делать на них упор (причём крайне аккуратно) в разговоре, элегантно и точно вести беседу в нужном русле, шутить или грустить в зависимости от настроения собеседника. Более того, Искусственный Интеллект уже может создавать фотографические образы, якобы, существующих лиц, от имени которого он разговаривает. И не за горами создание соответствующих видео!

Понятно, что чем шире используется ИИ, тем меньше времени уходит у мошенника на нудную и долгую работу. Программа хоть сотню фотографий наштампует “бравого полковника” на фоне сирийских гор или херсонских степей, который по уши в вас влюбился. Денег у него навалом – куры не клюют, но из-за войны снять он их не может, хотя вот отпуск получил за то, что сжёг тридцать пять вражеских танков, так что пришли, дорогая, деньги на билет, встретимся, тут же отдам.

Искусственный интеллект умеет вворачивать в беседу шуточки и прибаутки (причём ориентированные на уровень собеседники – “приличной” даме солёные шуточки он не отправит), умеет вычислить момент, в который уместно отправить фривольную и завлекательную фоту или же, наоборот, фотографию в военной форме на фоне горящих вражеских машин.

Существуют уже и программы, позволяющие выявлять фальшивые профили пользователей, но их же надо установить, ими же надо уметь пользоваться, да и гарантии на сто процентов они не дают. А жертвы подобных операций, как правило, люди легко внушаемые, доверчивые, не самые счастливые в жизни. Можно ли им помочь? Разве что, постоянно рассказывать об опасности, убеждать не делиться личными данными, не доверять даже общению онлайн.

Сложно, но возможно. Хотя кто победит – Искусственный интеллект на стороне мошенников или здравый смысл, предсказать невозможно.