Западный остров находится в состоянии повышенной готовности к наводнениям

В связи с ледяным штормом в этом месяце и весенней оттепелью Монреальская агломерация находится в состоянии повышенной готовности на случай наводнения

В связи с ледяным штормом в этом месяце и весенней оттепелью Монреальская агломерация находится в состоянии повышенной готовности на случай наводнения, которое затронет многие населенные пункты, включая Западный остров и сообщества за его пределами.

Мэр Пьерфонд-Роксборо Джим Бейс опубликовал видео, в котором говорится, что, хотя сейчас не время для паники, следующие дни будут критическими. “Ожидается, что уровень воды значительно повысится в ближайшие 48 часов”, – сказал Бейс. “Мы делаем все, что в наших силах, чтобы защитить наше сообщество и свести к минимуму, в случае, если у нас уровень воды достигнет исторического уровня, который мы наблюдали в прошлом”.

Бейс имел в виду наводнения 2017 года, когда уровень реки Прерии быстро поднялся, затопив общины Иль-Мерсье, Иль-Бизар и Пьерфонд. В то время добровольцы со всего Монреаля стекались в затопленные районы, чтобы попытаться помочь населению и ликвидировать ущерб. Бейс призвал жителей быть бдительными и быть готовыми к тому, что уровень воды может резко подняться в любой момент.

Что касается уровня готовности его города, Бейс заверил жителей, что у них есть все на месте, включая наземные насосы и надувные пробки для труб, чтобы предотвратить засорение ливневой канализации. Они также будут устанавливать модульные стены в определенных местах, и производство мешков с песком уже ведется. Все это является дополнением к тому, что делает служба гражданской безопасности Монреаля.

Бейс призывает жителей оставаться в курсе событий через веб-сайт района.