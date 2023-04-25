Tesla Model Y 2023 будет поставляться в Канаду из Китая

Tesla впервые будет поставлять автомобили в Северную Америку из Китая.

Сегодня стало известно, что американская компания собирается экспортировать свои электромобили Tesla Model Y 2023 в Канаду со своего огромного завода в Шанхае (Китай). Это событие войдет в историю, поскольку это первый раз, когда марка из США поставляет авто на североамериканский рынок из Поднебесной.

Это не просто слухи. Известные информационные агентства сообщили об этом новаторском шаге, а инсайдерский источник, знакомый с планами автопроизводителя, подтвердил эту новость. Такого беспрецедентного подвига «Тесла» еще никогда не совершала.

Стоит отметить, что Model Y — это самая продаваемая модель марки на всех рынках. Представители марки объявили, что более дешевая версия авто будет доступна в Канаде по цене на 10 000 канадских долларов меньше, чем текущее рыночное предложение (авто американской сборки). Это фантастическая новость для потенциальных покупателей, которые присматривались к автомобилю, но не смогли собрать нужную сумму.

Согласно данным официального сайта Tesla, клиенты в Канаде смогут получить новую версию Model Y в период с мая по июль этого года.

Источник уточнил, что завод Tesla в Шанхае начал производство версии Model Y для Канады в начале этого месяца. В этом квартале планируется произвести около 9 тыс. таких автомобилей.