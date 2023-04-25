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Новости Канадские медики выяснили, как продлить срок хранения донорских органов

Канадские медики выяснили, как продлить срок хранения донорских органов

Виктория Христова Апр 25, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские медики выяснили, как продлить срок хранения донорских органов отключены 19 Просмотров

Результаты клинического исследования наглядно демонстрируют эффективность и безопасность нового подхода для пациентов

Результаты клинического исследования наглядно демонстрируют эффективность и безопасность нового подхода для пациентов — на успешности операций по трансплантации изменение условий хранения никак не сказались. При этом кратное увеличение срока хранения донорского органа имеет огромное значение для повышения выживаемости пациентов, которые нуждаются в пересадке, а также для планирования таких сложных операций.

Текущий стандарт хранения донорского легкого включает в себя помещение органа в холодильник с температурой 4 градуса по Цельсию на срок не более 6-8 часов. За это время крайне трудно в спокойном режиме подготовить человека к трансплантации. Кроме того, врачи зачастую вынуждены работать по ночам, чтобы вовремя провести операцию и не утилизировать дефицитный орган.

В рамках нового исследования ученые продемонстрировали, что изменение температурных условий хранения сохраняет функциональность органа как минимум в четыре раза дольше, сообщается на сайте Университетской сети системы здравоохранения Канады.

Донорские органы хранили при температуре 10 градусов по Цельсию перед трансплантацией 70 добровольцам. До этого ученые доказали эффективность и безопасность такого подхода сначала в доклинических экспериментах, а затем в пилотном клиническом исследовании с участием пяти пациентов. Теперь аналогичные результаты получены в более широкой выборке.

Ученые отметили равнозначную выживаемость пациентов в течение года после отложенного хранения органа в сравнении с группой контроля, которым проводили трансплантацию по текущему стандарту.

«Результаты меняют парадигму в практике трансплантации легких. Уверен, что в будущем это станет новым золотым стандартом хранения», — заявил автор исследования Марсело Сипел.

Результаты имеют огромное значение для практической медицины. Во-первых, у пациентов появится возможность заранее готовиться к операции. Кроме того, с увеличением срока хранения появится больше органов для трансплантации, что позволит сократить время ожидания трансплантации. Врачи смогут сократить частоту проведения ночных внеплановых операций, что очень важно в условиях дефицита специалистов и высокой нагрузки.

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