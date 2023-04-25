Канадский завод по производству аккумуляторов Volkswagen получил миллиардные субсидии. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что помощь необходима, чтобы компенсировать стимулы, предлагаемые Соединенными Штатами.

Канадский завод по производству аккумуляторов Volkswagen получил миллиардные субсидии. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что помощь необходима, чтобы компенсировать стимулы, предлагаемые Соединенными Штатами.

Первый североамериканский завод Volkswagen по производству аккумуляторов для электромобилей будет построен в Канаде, и премьер-министр Джастин Трюдо и другие канадские политики дали понять в пятницу, что страна фактически находится в состоянии войны с Соединенными Штатами.

«Мы вложили много денег», — сказал Джастин Трюдо на пресс-конференции в Сент-Томасе, Онтарио, где будут построены шесть сборочных линий площадью 370 акров.

В прошлом месяце Volkswagen объявила, что построит свой первый аккумуляторный завод за пределами Европы в Канаде, но не сообщила подробностей. В пятницу стало известно, что правительство предоставит компании в совокупности 1 миллиард канадских долларов — около 750 миллионов долларов в валюте США — на строительство завода, общая стоимость которого составит 7 миллиардов канадских долларов.

Отдельное соглашение предоставит от 8 до 10 миллиардов канадских долларов в виде субсидий в течение следующего десятилетия, чтобы соответствовать преимуществам, которые Volkswagen получил бы в соответствии с Законом о сокращении инфляции, если бы он разместил завод в Соединенных Штатах.

«Поздравляем с нашей стороны с тем, что мы превзошли конкурентов и открыли эту гигафабрику на Сент-Томасе», — сказал Фрэнк Блом, исполнительный директор PowerCo, дочерней компании Volkswagen по производству аккумуляторов.