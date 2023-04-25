В Канаде медведь забрался в машину и выпил всю газировку, кроме диетической

Жительница Ванкувера Шэрон пытается добиться выплаты страховки после визита ночного гостя.

Барибал, американский черный медведь, ворвался в машину жительницы городка Эрлс-Коув в Канаде и опустошил хранившиеся там 69 банок газировки. Он не тронул 3 банки с диетическими напитками.

Владелица машины, Шэрон Роузел, рассказала, что ее в 3 часа утра разбудил лай собаки, которая таким образом сообщила о вторжении.

Выйдя на балкон, Шэрон обнаружила внизу медведя, забравшегося в ее машину и уничтожающего напитки, которые она приобрела для своего бизнеса (она владеет фуд-траком, закусочной на колесах).

Медведь начал с апельсинового напитка, затем перешёл на колу. Невостребованными оказались лишь три банки диетической содовой. О приходе вора Шэрон оповестили лающие собаки. Женщина пыталась отогнать медведя и вылила на него холодную воду. Правда, это не помогло, косолапый ушёл только под утро, изрядно потрепав салон авто. Теперь она рассчитывает получить страховку.

«Я с детства росла в окружении медведей, но никогда не видела, чтобы их приманила газировка», — призналась Шэрон.

Местная некоммерческая организация Sunshine Coast Bear Alliance объяснила, что медведи в этом регионе чрезвычайно умны, умеют проникать в автомобили, а привлекает их даже самый слабый запах чего‑нибудь съедобного.