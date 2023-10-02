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Общество Криминал Тридцатое убийство на территории Монреаля за год
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Тридцатое убийство на территории Монреаля за год

Megan Jorgensen Окт 2, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 66 Просмотров

Уже тридцать человек стали в Монреале жертвами преступлений с начала года

Молодой человек возраста 23 лет убит на бульваре Alexis-Nihon в воскресенье днём, 1 октября 2023 года. Это тридцатое убийство на территории Монреаля.

1ого октября, в 14.35 в монреальскую полицию поступил звонок – житель района Saint-Laurent, проходивший по бульвару Alexis-Nihon, неподалёку с его пересечением с шоссе Côte de Liesse, увидел бездыханное тело. Когда полицейские прибыли на место преступление, оказалось, что речь шла о молодом человеке, который истекал кровью и был без сознания. Оказалось, что он был ударен ножом или другим режущим предметом, причём на теле было несколько тяжёлых ран. Раненого доставили в ближайшую больницу, но усилия врачей оказались тщетными и мужчина скончался.

Из этого же района чуть позже поступил ещё один звонок, на сей раз сообщалось о другом раненом ударом ножа. Речь, опять же, шла о молодом человеке, возраста 20 лет. Он тоже был отправлен в больницу, где ему была оказана помощь, жизнь его вне опасности.

К вечеру 1 октября раненый был арестован (но он находится в больнице) по обвинению в убийстве – полицейские следователи выяснили, что именно этот человек убил своего знакомого. Судя по всему, молодые люди поссорились и подрались, а в ходе драки вытащили ножи. Фамилии их не сообщаются, но сообщается, что обстоятельства происшествия удалось прояснить благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в этом месте.

Таким образом, 1 октября было совершено тридцатое убийство на территории Монреаля с начала года. Это количество преступлений со смертельным исходом представляет собой среднее число убийств на территории Монреаля в пересчёте на год.

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