История оспы в Канаде

Канада и история оспы, одной из самых страшных болезней прошлого. Из истории канадских эпидемий.

Наступила осень, а с ней в Квебеке, да и по всей Канаде вновь стала муссироваться тема Ковида и связанных с ним мер – от ношения масок и вакцинации до карантинов и расстрелов (ой, этого пока мест не обещают).

Посему не будет лишним напомнить об эпидемиях оспы в Канаде (и во всём мире) в былые времена. А ведь эта болезнь была страшнее нынешних.

Первые упоминания об оспе в мире относятся к Китаю, где о болезни упоминается уже в IV веке нашей эры. В X веке болезнь бушует уже по всей Азии, но в Европе она, по всей видимости, появляется в XVI веке.

В Канаду же оспу заносят первые французские поселенцы в начале следующего века. Очень быстро разражается эпидемия, которая принимает характер пандемии – индейцы болеют целыми племенами, в первую очередь из-за того, что у них нет иммунитета. Уровень смертности достигает 50% (согласно свидетельствам священников, которые проповедует у местных народов).

Одновременно, местное население проникается уверенностью в том, что пришельцы намеренно заражают их ужасной болезнью – колонисты же они болеют гораздо меньше, многие из них выздоравливают, хотя следы оспин на лице остаются.

Статистических данных по заболеваемости и смертности среди индейцев и народностей канадского Севера нет, но за 150 лет колонизации, возможно, этой болезнью переболели все аборигены, многие из которых скончались, у остальных остались следы. Так как одномоментно в в тогдашней Канаде проживали (по оценкам) до 50 тысяч аборигенов, можно примерно подсчитать общее количество жертв. А в Европе в те времена каждый год умирали от оспы до 400 тысяч человек.

Нет сомнения в том что канадские индейцы заражали оспой и южные племена (но, вне сомнения, и англичане с голландцами тоже принесли тем народностям эту заразу).

В 1768 году в Северной Америке начинается вакцинация против оспы. В Канаде её проводили «из руки в руку». Сохранились документы, распоряжения властей, отчёты медиков. Но первые тридцать лет никаких признаков улучшения ситуации незаметно. Люди, в первую очередь индейская молодёжь, заражаются в массовом порядке, эффект от вакцины малозаметен (если вообще заметен). И только начиная с XIX века в Канаду из Британии приходит настоящая прививка от оспы – её разработал Эдвард Дженнер, английский врач, который проводил опыты по вакцинированию и который опубликовал результаты в 1798 году. Его вакцина оказалась действенной (хотя споры о правомерности этого утверждения не утихают).

С начала XIX века оспа в Канаде пошла на спад. К 1830 году случаи заболеваний были очень редкими (небольшой подьём в 1812-1915 годах связан с войной против США). На планете оспа была ликвидирована к 1979 году, и вакцинирование отменено в 1980. В 1999 Всемирная Организация Здравоохранения предписала всем странам уничтожить образцы вируса. Сегодня они хранятся только в Атланте (США) и Новосибирске (Россия), в обоих случаях под контролем ВОЗ. По меньшей мере, никто больше не признаётся, что сохраняет образцы вируса оспы и что проводит исследования. Поверим на слово.

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